"تغيبوا عن العمل".. رسالة غريبة من بيلينغهام لجماهير منتخب إنجلترا

لم يقتصر تألق جود بيلينغهام على أرضية الملعب خلال مواجهة إنجلترا والمكسيك في ثمن نهائي كأس العالم 2026، بل امتد إلى تصريحاته بعد المباراة، حيث وجه رسالة طريفة إلى الجماهير الإنجليزية طالبهم فيها بالتغيب عن العمل بعد ليلة استثنائية عاشوها مع منتخب الأسود الثلاثة.

وقاد نجم ريال مدريد منتخب بلاده إلى الفوز المثير على المكسيك بنتيجة 3-2، بعدما سجل هدفين متتاليين في غضون دقيقتين، ليحصل في نهاية اللقاء على جائزة أفضل لاعب في المباراة ويقود إنجلترا إلى الدور ربع النهائي.

وبعد صافرة النهاية، قال بيلينغهام: "أرسلوا رسالة إلى مديركم في العمل وأخبروه أنكم لن تأتوا غدا"، في إشارة إلى الساعات المتأخرة التي انتهت فيها المباراة بالنسبة للجماهير في إنجلترا.

وعاشت الجماهير الإنجليزية ليلة طويلة، إذ تأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة بسبب العواصف الرعدية، قبل أن تنتهي قرابة الرابعة صباحا بتوقيت لندن، وهو ما دفع السلطات إلى السماح للمقاهي بالبقاء مفتوحة حتى ساعات الفجر لتمكين المشجعين من متابعة اللقاء.

وبين الأداء الحاسم داخل الملعب وروح الدعابة خارجه، أصبح بيلينغهام أحد أبرز نجوم المونديال، بعدما لعب دورا رئيسيا في مواصلة مشوار إنجلترا نحو حلم التتويج باللقب العالمي.