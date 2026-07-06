"مكالمة تلغي طردا".. بلاتر يهاجم فيفا ويحذر من تسييس كأس العالم

أدان جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، ما تردد عن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتأثير على قرار رفع الإيقاف عن لاعب منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في كأس العالم.

بلاتر ينتقد تسييس كأس العالم

وكتب بلاتر على حسابه بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين: "لا يتم إلغاء البطاقات الحمراء عبر مكالمات هاتفية سياسية. بل يتم إلغاؤها وفقا للوائح والأدلة وقرارات الهيئات المستقلة".

وأضاف: "إذا تدخل رئيس الولايات المتحدة لدى رئيس فيفا، ثم أصبح اللاعب مؤهلا للمشاركة فجأة قبل مباراة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، فإن السؤال يصبح حتميا: إلى أين يتجه فيفا؟".

وأكمل: "يجب ألا تتحول كرة القدم أبدا إلى ساحة للنفوذ السياسي".

وكان بالوغون تعرض للطرد خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الأمريكي على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0 في دور الـ32، وكان من المقرر أن يغيب بسبب الإيقاف عن مواجهة بلجيكا في دور الـ16، المقررة في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

لكن فيفا أعلن مساء الأحد تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة عام، ليصبح اللاعب مؤهلا للمشاركة.

مكالمة ترمب

وذكرت وسائل إعلام أمريكية لاحقا، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترمب أجرى اتصالا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بشأن القضية.

وأعرب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن "دهشته" من السماح لبالوغون بالمشاركة، بينما تعرض قرار فيفا وما تردد عن وجود تدخل سياسي لانتقادات واسعة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من فيفا أو البيت الأبيض بشأن القضية، كما لم يوضح فيفا الأسباب التي دفعته إلى تعليق عقوبة إيقاف بالوغون.

ويُعدّ بالوغون لاعبا مهما للمنتخب الأمريكي وسجل ثلاثة أهداف في البطولة.

ومن شأن مشاركته أن تعزز فرص الولايات المتحدة في بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ عام 2002.