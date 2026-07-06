بالفيديو.. فينيسيوس يسرق الأضواء بعد تهنئة هالاند رغم الإقصاء من المونديال

على الرغم من مرارة الإقصاء وصدمة الخروج المفاجئ، خطف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الأضواء بروحه الرياضية العالية فور انتهاء المواجهة الكروية المثيرة بين منتخبي النرويج والبرازيل.

ولم تحل خسارة "السيليساو" بنتيجة (2-1) دون توجه الجناح البرازيلي لتهنئة نجم الليلة، الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند، في لقطة حظيت باحتفاء واسع واعتُبرت تجسيدا للمبادئ الأسمى في عالم كرة القدم.

وأظهرت مقاطع فيديو ومشاركات تداولها صحفيون وحسابات رياضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لحظة توقف فينيسيوس بشكل خاص لتحية هالاند أثناء مشاركة الأخير في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء، الذي حسمت به النرويج تأهلها إلى الدور ربع النهائي.

ونشرت صحفية برازيلية عبر حسابها على منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق اللقطة، وعلقت قائلة: "حرص فينيسيوس جونيور على التوقف والتحدث مع هالاند، نجم المباراة. كان النرويجي يدلي بتصريحات إعلامية عندما مر صاحب القميص رقم 7 في منتخب البرازيل، وتوقف لإلقاء التحية عليه".

إشادة إعلامية واسعة

وحظي هذا الموقف بتفاعل كبير وإشادات واسعة من قبل ناشطين ومؤثرين وصفوا سلوك فينيسيوس بأنه يعكس "الاحترام المتبادل" بين اثنين من أبرز نجوم اللعبة.

كما تفاعل الخبير الإيطالي في سوق انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو مع المشهد وأعاد نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقاً بالقول: "فينيسيوس جونيور وإيرلينغ هالاند، من الرائع رؤية هذه المشاهد".

وفي القارة الأوروبية، علق حساب "أكتو فوت" (Actu Foot) الفرنسي المتخصص في أخبار كرة القدم على الفيديو المتداول، بالقول: "قمة الرقي والأخلاق العالية، بعد إقصائه توجه فينيسيوس لمقابلة إيرلينغ هالاند في المنطقة الإعلامية لتهنئته على التأهل".

كما تناولت حسابات رياضية أخرى اللقطة مشيرة إلى أنها تقدم نموذجا حيا للاحترام المتبادل في المنافسات الرياضية الكبرى.

تألق هالاند وأرقام المونديال

وعلى الصعيد الفني، قاد المهاجم إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى هذا الفوز الثمين بعد تسجيله ثنائية (هدفين) في شباك المنتخب البرازيلي، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 7 أهداف، متصدرا بذلك قائمة هدافي المونديال بالشراكة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبهذه النتيجة، أنهى الفوز النرويجي طموحات منتخب "السيليساو" في التتويج باللقب العالمي السادس في تاريخه، في حين يواصل منتخب "الفايكينغ" مسيرته بحثا عن تحقيق مفاجأة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في منافسات المونديال الجاري.