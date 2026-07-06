"انتهى الأمر".. نيمار يعتزل باكيا عقب صدمة توديع البرازيل لمونديال 2026 (فيديو)

أعلن النجم البرازيلي المخضرم، نيمار جونيور، مهاجم سانتوس اعتزاله اللعب الدولي بعد توديع منتخب بلاده لمنافسات مونديال عام 2026 من ثمن النهائي إثر الهزيمة أمام النرويج.

وقال نيمار بعد الخسارة 1-2 أمام النرويج مساء الأحد: "لقد حاولت، وواصلت المحاولة"، مضيفا "لقد بدأت مسيرتي هنا في ملعب ميت لايف، وانتهت هنا. لقد انتهى الأمر الآن".

ملخص هزيمة البرازيل أمام النرويج

وبذلك يسدل نيمار (34 عاما) الستار على مسيرة دولية بدأت قبل 16 عاما، وأحرز خلالها 80 هدفا وصنع 59 هدفا في 130 مباراة دولية.

وسيودع النجم المخضرم منتخب بلاده كثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص البرازيل، والهداف التاريخي متفوقا على الأسطورة الراحل بيليه.

ولم يتمالك نيمار نفسه بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم عام 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وودع البرازيليون أبطال العالم 5 مرات آخرها في مونديال عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان منافسات البطولة بالخسارة 1-2 أمام النرويج ضمن منافسات دور الـ16.

بدأ نيمار اللقاء على مقاعد البدلاء، وشارك بديلا مكان غابرييل مارتينلي لاعب أرسنال الإنجليزي في الدقيقة 67.

وسجل النجم البرازيلي المخضرم هدف بلاده الوحيد في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع، ولكنه لم يكن كافيا لإنقاذ السيليساو، بعدما تقدمت النرويج بهدفي إرلينغ هالاند في الدقيقتين 79 و90.

بكاء نيمار بعد الخروج من المونديال

وبعد انتهاء المباراة، بقي نيمار في أرضية الملعب يبكي بحرقة وهو يرفع يديه إلى السماء، قبل أن يذهب رافينيا نجم برشلونة الإسباني لتهدئة زميله.

ولحق نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق بقائمة البرازيل لمونديال عام 2026 في اللحظات الأخيرة، ليعود مجددا لقائمة منتخب بلاده بعد غياب طويل منذ إصابته القوية بقطع في الرباط الصليبي أواخر عام 2023.

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وبهدفه أمام النرويج، رفع نيمار جونيور رصيده إلى 8 أهداف في 14 مباراة بكأس العالم خلال 4 مشاركات مونديالية.

بدأ نيمار هز الشباك في كأس العالم بإحراز 4 أهداف في مونديال عام 2014 بالبرازيل بواقع هدفين في كرواتيا ومثلهما أمام الكاميرون، ثم هدف أمام كل من كوستاريكا والمكسيك في مونديال روسيا عام 2018، وهدف وحيد أمام كرواتيا في مونديال قطر عام 2022.