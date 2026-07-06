المغرب الفاسي بطلا للدوري المغربي بعد 41 عاما

تُوج المغرب الفاسي بلقب الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى منذ 41 عاما، بعدما تغلب على ضيفه أولمبيك الدشيرة بهدفين دون رد، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من المسابقة، ليحسم سباقا مثيرا على اللقب استمر حتى الرمق الأخير.

وأُقيمت جميع مباريات الجولة الأخيرة في التوقيت نفسه، نظرا لاستمرار المنافسة بين أكثر من فريق على التتويج باللقب.

صراع اللقب يُحسم في الجولة الأخيرة

رفع المغرب الفاسي رصيده إلى 59 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن نهضة بركان، الذي حقق الفوز خارج أرضه على الدفاع الحسني الجديدي بنتيجة (3-1)، وثلاث نقاط أمام الرجاء الرياضي، الذي انتصر بدوره على مضيفه أولمبيك آسفي بهدفين دون رد.

تفوق عددي حسم المواجهة

انتهى الشوط الأول من مباراة المغرب الفاسي وأولمبيك الدشيرة بالتعادل السلبي، رغم إكمال الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ياسين بوغاز في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إثر تدخل خشن على عادل الرحيلي.

واستغل أصحاب الأرض النقص العددي سريعا، إذ افتتح أنس الطاهري التسجيل في الدقيقة 51 بعد تمريرة من آدم بريقة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز أيمن الشباني النتيجة بهدف ثان بضربة رأس إثر عرضية من ركلة حرة نفذها حمزة أفصال.

لقب تاريخي بعد أربعة عقود

أعاد المغرب الفاسي لقب الدوري إلى خزائنه بعد غياب دام 41 عاما، إذ يعود آخر تتويج للفريق بالمسابقة إلى موسم 1984-1985.

هبوط الدشيرة وآسفي.. وملحق البقاء

في المقابل، هبط أولمبيك الدشيرة وأولمبيك آسفي إلى دوري الدرجة الثانية بعد احتلالهما المركزين الخامس عشر والسادس عشر على التوالي.

وسيخوض اتحاد تواركة ونادي يعقوب المنصور مباراتي الملحق أمام صاحبي المركزين الثالث والرابع في دوري الدرجة الثانية، من أجل حسم البقاء في دوري المحترفين.

نتائج الجولة الأخيرة

شهدت بقية مباريات الجولة تعادل الجيش الملكي سلبيا مع نهضة الزمامرة، فيما خسر الفتح الرياضي على أرضه أمام يعقوب المنصور بهدف دون رد.

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كما تعادل حسنية أغادير مع الكوكب المراكشي (1-1)، بينما سقط الوداد الرياضي على ملعبه أمام اتحاد تواركة (2-1)، لينهي الموسم في المركز الخامس برصيد 43 نقطة، بعيدا عن رباعي المقدمة.

وفي آخر مباريات الجولة، تغلب اتحاد طنجة على ضيفه النادي المكناسي بنتيجة (2-1).