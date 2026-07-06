قبل المواجهة المنتظرة.. هل يرجح التفوق التاريخي كفة إسبانيا على حساب البرتغال؟

لم ينجح منتخب البرتغال سوى في تحقيق فوز واحد خلال 12 مواجهة رسمية أمام إسبانيا في مختلف البطولات (6 تعادلات، 5 هزائم)، وجاء هذا الانتصار بنتيجة 1-0 في دور المجموعات من كأس أمم أوروبا في 2004 بهدف نونو غوميز.

وعلى مستوى البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس أمم أوروبا)، التقى المنتخبان خمس مرات، انتهت ثلاث منها بالتعادل، مقابل فوز لكل منتخب.

وشملت هذه السلسلة تعادلا مثيرا 3-3 في كأس العالم 2018، إضافة إلى التعادل السلبي في نصف نهائي يورو في عام 2012، قبل أن تحسم إسبانيا التأهل بركلات الترجيح 4-2.

طموح برتغالي لكتابة التاريخ

يسعى المنتخب البرتغالي إلى بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وللمرة الأولى في نسختين متتاليتين، إلا أنه لم ينجح في تحقيق انتصارين متتاليين في الأدوار الإقصائية منذ عام 2006، عندما تفوق على هولندا في ثمن النهائي ثم على إنجلترا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

صلابة دفاعية إسبانية غير مسبوقة

حافظ منتخب إسبانيا على نظافة شباكه في أول أربع مباريات له خلال نسخة واحدة من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح أول منتخب أوروبي يحقق هذا الإنجاز منذ سويسرا في عام 2006.

ومع استمرار السلسلة دون استقبال أهداف منذ نسخة 2022، قد يصبح المنتخب الإسباني أول فريق في تاريخ المونديال يحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية.

تفوق إسباني بالأرقام والتحليل الإحصائي

يبلغ متوسط فارق الأهداف المتوقعة لإسبانيا في كأس العالم 2026 نحو +1.80 في المباراة الواحدة (2.0 له، 0.2 عليه)، وهو أفضل معدل لمنتخب أوروبي يتجاوز دور المجموعات منذ فرنسا في عام 1998 (+1.82).

في المقابل، يبلغ متوسط الأهداف المتوقعة للبرتغال 1.60 هدف في المباراة الواحدة، وهو أفضل معدل للفريق منذ نسخة عام 2014 (1.7).

كما لم يتعرض المنتخب الإسباني لأي هزيمة في آخر 34 مباراة في جميع البطولات (25 فوزا و9 تعادلات)، ليقترب من رقمه القياسي التاريخي (35 مباراة بين عامي 2007 و2009). ويُعد المنتخب الأوروبي الوحيد الذي يمتلك سلسلة أطول دون خسارة هو إيطاليا (37 مباراة بين عامي 2018 و2021).

دي لا فوينتي وسجل استثنائي

لم يتعرض المدرب لويس دي لا فوينتي لأي هزيمة في أول 11 مباراة له في البطولات الكبرى (10 انتصارات وتعادل واحد)، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.

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ويقترب من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم إيمي جاكيه ولويس فان غال كأكثر المدربين حفاظا على السجل الخالي من الهزائم في أول 12 مباراة لهم في كأس العالم وكأس أمم أوروبا.