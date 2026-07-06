أغيري يعلن استقالته من تدريب المكسيك بعد الخروج من كأس العالم
Published On 6/7/2026|
آخر تحديث: 10:50 (توقيت مكة)
أعلن المدير الفني للمنتخب المكسيكي لكرة القدم خافيير أغيري استقالته من منصبه بعد الخسارة الدرامية 2-3، أمام المنتخب الإنجليزي، الذي لعب بعشرة لاعبين، في دور الـ16 ببطولة كأس العالم.
بهذا القرار، الذي تم التخطيط له مسبقا، أنهى أغيري ولايته الثالثة مع المنتخب المكسيكي.
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وقال أغيري: "أودع كرة القدم، وداعا ملعب أزتيكا. أرحل بفخر".
وكان أغيري تولى تدريب المنتخب المكسيكي للمرة الأولى في عام 2011، واستمر في منصبه لمدة عام. وجاءت ولايته الثانية من أبريل/نيسان 2009 إلى نهاية يونيو/حزيران 2010. وبدأت ولايته الثالثة في صيف 2024.
وسيتولى رافاييل ماركيز تدريب المنتخب المكسيكي بعدما كان جزءا من الجهاز الفني على مدار عامين.
وقال أغيري: "قلت له إنّ بإمكانه الاعتماد علي دائما".
المصدر: الألمانية