نصفها عربي.. ابنة إنفانتينو ترتدي قميص المغرب في كأس العالم (فيديو)

ظهرت أليسيا ابنة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، مرتدية قميص منتخب المغرب، قبل المواجهة الحاسمة ضد فرنسا في كأس العالم عام 2026.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لابنة أكبر مسؤول في عالم كرة القدم، وهي ترتدي قميص المنتخب المغربي بالرقم 2 الذي يرتديه قائد الفريق أشرف حكيمي.

وتم التقاط الفيديو بينما كانت أليسيا تخرج من سيارة رفقة والدها، وانتشر بعد ساعات قليلة من فوز "أسود الأطلس" على كندا في الدور ثمن النهائي من مونديال عام 2026.

وأثار الفيديو الذي لم تتجاوز مدته ثوان قليلة جدا، تفاعلا واسعا من قبل عشاق كرة القدم، الذين تباينت وجهات نظرهم حول هذا الظهور، في وقت نال إعجاب الجماهير المغربية، وعدّته دليلا قويا على دعم وتعاطف أليسيا الكبيرين لـ"أسود الأطلس".

وفي الوقت نفسه حظي مقطع الفيديو باهتمام كبير بالنظر إلى الأصول العربية لابنة إنفانتينو، من جهة والدتها اللبنانية لينا الأشقر.

واعتبر المتابعون أن أليسيا "تعتز بجذورها العربية وتحتفل بحماس بفريق كبير، وأثبتت أن قميصا بسيطا يمكن أن يحمل في طياته عالما من المعاني، محتفلة بالرياضة والهوية في آن واحد".

وكان منتخب المغرب قد حقق فوزا كبيرا على نظيره الكندي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت يوم السبت الماضي على ملعب هيوستن، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم.

وضرب "أسود الأطلس" موعدا ناريا مع فرنسا في الدور ربع النهائي، وذلك يوم الخميس المقبل عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب بوسطن.