إصابة وبطاقة دون أن يلعب.. ماذا حدث لهندرسون في مباراة المكسيك؟

تعرض لاعب المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون لإصابة غريبة، أثناء احتفالات فريقه بالفوز على المكسيك في نهائيات كأس العالم، تسببت في نقله إلى المستشفى.

وتجاوز منتخب إنجلترا بـ 10 لاعبين عقبة المكسيك إحدى الدول الثلاث المضيفة للمونديال، بفوزه بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة جرت في ملعب أزتيكا الأسطوري لحساب الدور ثمن النهائي.

إصابة هندرسون

وبعد صافرة النهاية انفجرت أفراح لاعبي المنتخب الإنجليزي بالتأهل لدور الثمانية، وفي غمرة ذلك اضطر هندرسون للذهاب إلى المستشفى بعد إصابته في معصمه، وفق ما ذكر موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني.

وأظهرت لقطات فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هندرسون وهو يسقط على الأرض بطريقة غريبة، أثناء محاولته القفز فوق لوحة إعلانية على جانب ملعب أزتيكا.

وتجمّع لاعبو "الأسود الثلاثة" حول هندرسون (36 عاما)، ما أدى إلى توقف الاحتفالات لفترة وجيزة، قبل أن تُستأنف لاحقا بعد الاطمئنان عليه.

وأظهر موقع فيديو آخر خروج هندرسون من الملعب محمولا على نقّالة بعد أن تم تزويده بالأكسجين وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ولاحقا أكد هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي وزميله دان بيرن تعرض هندرسون لإصابة في المعصم، بينما صرح الألماني توماس توخيل أن الإصابة ليست بسيطة.

وقال توخيل في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC) "الأمر ليس جيدا. جوردان سقط وأصاب معصمه، تبدو الإصابة سيئة للغاية".

وأضاف لاحقا في مؤتمر صحفي "أنا حزين لأن جوردان أصاب معصمه. إنها إصابة خطيرة نوعا ما، هو الآن في المستشفى. لا أعرف ما هو الإجراء الطبي القادم".

مشاركات قليلة

وشارك هندرسون لاعب برينتفورد حاليا، مع منتخب إنجلترا في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات خاضها الفريق في النسخة الحالية من كأس العالم.

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ودخل هندرسون كبديل في المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا 2-0 على بنما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وشارك لمدة 6 دقائق فقط وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

اللافت أن هندرسون نال بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من مباراة إنجلترا والمكسيك، عندما كان يُجري عمليات الإحماء على الخطوط.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، وسيواجه نظيره النرويجي الذي حقق بدوره انتصارا مدويا على البرازيل 2-1 بفضل ثنائية مهاجمه الفتاك إيرلنغ هالاند.