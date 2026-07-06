سابقة خطيرة تهدد النزاهة.. يويفا يهاجم فيفا بعد إلغاء عقوبة بالوغون

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانا شديد اللهجة عبر فيه عن رفضه الشديد لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بإلغاء العقوبة المسلطة على المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، معتبرا أن هذا القرار تجاوز خطا أحمر ويمس نزاهة المنافسة في كأس العالم 2026.

وأكد اليويفا في بيانه أن إلغاء الإيقاف المؤقت للاعب بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها يمثل خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشددا على أن القوانين يجب أن تُطبق على جميع اللاعبين دون استثناء، خاصة في مرحلة حساسة من البطولة.

وأضاف أن قرارات من هذا النوع تخلق سابقة خطيرة قد تؤثر على مصداقية المسابقة ككل، في ظل اعتماد جميع المنتخبات على اللوائح نفسها دون تمييز.

وجاء هذا التصعيد الأوروبي بعد إعلان فيفا إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها بالوغون، ما سمح له بالمشاركة في مباراة ثمن النهائي أمام بلجيكا.

وبرر فيفا قراره بالاستناد إلى المادة 27 من قانونه التأديبي، التي تتيح تعليق أو إلغاء العقوبات في ظروف استثنائية، وهو ما اعتبرته بعض الأطراف تبريرا غير كافٍ لإجراء بهذه الحساسية.

وأثار هذا القرار أيضا غضب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الذي اعتبر أن ما حدث يتعارض مع لوائح البطولة الرسمية، خاصة وأن الحالات نفسها في مباريات أخرى تم التعامل معها بشكل مختلف دون أي استثناءات.

وتشير خلفية القضية إلى أن بالوغون كان قد طُرد في مباراة سابقة خلال دور المجموعات، ما كان يعني غيابه التلقائي عن مواجهة بلجيكا. غير أن تدخلا مفاجئا من داخل هياكل القرار في فيفا، إلى جانب ضغوط سياسية وإدارية، أدى إلى إعادة النظر في العقوبة وإلغائها بشكل كلي.