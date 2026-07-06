بين تاريخ ديشان وصمود الأسود.. الأرقام تشعل قمة المغرب وفرنسا

يترقب عشاق كرة القدم في المغرب والعالم العربي المباراة المنتظرة بين منتخبي فرنسا والمغرب المقررة نهاية الأسبوع الجاري ضمن الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يتقابل المنتخبان على ملعب جيليت يوم الخميس المقبل عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مباراة المغرب وفرنسا بالأرقام

وتُعد هذه المواجهة هي الثانية على التوالي التي تجمع بين الفريقين في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعد الأولى التي جمعتهما في النسخة الماضية التي استضافتها دولة قطر عام 2022.

ورغم أن المنتخب الفرنسي يعد واحدا من أبرز المرشحين لنيل اللقب، لكن المغاربة يثقون تماما في قدرة منتخبهم على صنع المفاجأة وإقصاء "الديوك" في طريقهم نحو نصف النهائي للمرة الثانية تواليا.

ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة بأفضلية تاريخية واضحة، إذ ستكون المواجهة السابعة بين المنتخبين، ولم يسبق لفرنسا أن خسرت أمام المغرب في اللقاءات الستة السابقة، بعدما حققت أربعة انتصارات مقابل تعادلين.

ويسعى المنتخب الفرنسي إلى بلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثالثة تواليا، بعدما توج باللقب في نسخة 2018، ثم حل وصيفا في نسخة 2022. وإذا نجح، سينضم إلى ألمانيا والبرازيل كأحد المنتخبات القليلة التي بلغت نصف النهائي في ثلاث نسخ متتالية.

تألق فرنسي

ويعيش منتخب فرنسا فترة مميزة، بعدما حقق الفوز في 11 من آخر 12 مباراة رسمية، بينها سبعة انتصارات متتالية، كما يقترب مدربه ديدييه ديشان من معادلة الرقم القياسي لعدد المباريات التي قاد فيها منتخبا في كأس العالم، إذ ستكون مواجهة المغرب رقم 25 له في البطولة، معززاً رقمه القياسي كأكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ المونديال برصيد 19 فوزا.

ويعوّل المنتخب الفرنسي على تألق نجمه كيليان مبابي، الذي يتصدر قائمة هدافي فرنسا في مونديال 2026 برصيد سبعة أهداف، إلى جانب تصدره قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف وصناعة للفرص.

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كما يبرز ميكائيل أوليسي، الذي يقدم بطولة استثنائية، بعدما أصبح أول لاعب منذ البرازيلي زيكو عام 1978 يحقق أكثر من 10 مراوغات ناجحة، و10 فرص مصنوعة من اللعب المفتوح، و10 تمريرات بينية في أول مشاركة له بكأس العالم.

نجاحات مغربية

ورغم التفوق الفرنسي، فإن المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ قارياً، بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يحافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال أول خمس مباريات في كأس العالم مرتين، وذلك في نسختي 2022 و2026، علماً بأن مشواره في نسخة قطر انتهى بالخسارة أمام فرنسا في المباراة السادسة.

ويراهن "أسود الأطلس" على الثنائي أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، إذ يعد حكيمي أكثر المدافعين صناعة للفرص في آخر نسختين من كأس العالم، بينما صنع في النسخة الحالية 15 فرصة، وهو أعلى رقم لمدافع أفريقي في بطولة واحدة منذ عام 1966.

أما دياز، فقد ساهم في 10 أهداف مع المنتخب المغربي منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، بواقع ستة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي المنتخب خلال تلك الفترة.