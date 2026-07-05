محمد وهبي يكشف سر فوز المغرب على كندا في كأس العالم 2022

أشاد محمد وهبي، مدرب المغرب، بأداء لاعبيه في الفوز 3-0 على كندا، كاشفا سر الفوز الذي منح "أسود الأطلس" أول مقاعد دور الثمانية في بطولة كأس العالم عام 2026 لكرة القدم.

وقال وهبي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لكرة القدم (فيفا): "نحن سعداء للغاية، حققنا فوزا في مباراة صعبة بكأس العالم، في مرحلة تسعى فيها جميع الفرق وتكافح من أجل البقاء في البطولة". وأضاف: "رد فعلنا كان مميزا في الشوط الثاني، حيث تميزنا في الكرات الثانية والالتحامات".

وأكد المدرب المغربي أيضا: "أعترف أن منتخب كندا قدم أداء رفيع المستوى، ولم يكن ذلك مفاجأة بالنسبة لي".

واستدرك مدرب "أسود الأطلس" في ختام تصريحاته: "لكن في الشوط الثاني نجحنا في استغلال المساحات التي تركوها لنا، وكان ذلك هو مفتاح الفوز".

وفاز المغرب بثلاثية سجلها عز الدين أوناحي (هدفين) وسفيان رحيمي.

وينتظر رابع مونديال عام 2022 في قطر الفائز من مواجهة فرنسا ضد باراغواي التي ستقام في وقت لاحق.