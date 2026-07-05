رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

هداف أمريكا ينجو من الإيقاف الكامل بشروط فيفا

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Referee Raphael Claus, of Brazil, shows the red card to United States' Folarin Balogun, unseen, during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko)
إقصاء بالوغون في مواجهة أميركا والبوسنة والهرسك (أسوشيتد برس)
Published On 5/7/2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون لمباراة واحدة، مع تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، في قرار يسمح له بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم، المقرر يوم الثلاثاء.

ويأتي القرار في توقيت حاسم من مشوار المنتخب الأمريكي في البطولة، حيث يُعد بالوغون أحد أبرز أوراقه الهجومية.

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بطاقة حمراء أمام البوسنة والهرسك

وكان بالوغون، هداف المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف في البطولة، قد تعرض للطرد خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32، بعد أن وضع قدمه على قدم اللاعب طارق محريموفيتش، في المباراة التي انتهت بفوز الولايات المتحدة بهدفين دون رد (2-0). وأثارت اللقطة جدلا تحكيميا، قبل أن يحسم فيفا موقفه بعقوبة مخففة مقارنة بالطرد المباشر التقليدي.

United States' Folarin Balogun (20) fouls Bosnia's Tarik Muharemovic (4) during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. Balogun received a red card on the play. (AP Photo/Jeff Chiu)
تدخل بالوجون على محريموفيتش (أسوشيتد برس)

"فترة اختبار" وإمكانية إلغاء الإيقاف

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه أن الإيقاف تم تعليقه لمدة عام واحد على سبيل "فترة اختبار"، مشيرا إلى أنه إذا ارتكب اللاعب مخالفة أخرى مماثلة في طبيعتها وخطورتها خلال هذه الفترة، فسيتم إلغاء التعليق وتفعيل الإيقاف مباشرة، دون الإخلال بأي عقوبة إضافية قد تُفرض على المخالفة الجديدة.

دفعة هجومية للولايات المتحدة قبل بلجيكا

ويمثل قرار فيفا دفعة مهمة للمنتخب الأمريكي قبل مواجهته المرتقبة أمام بلجيكا، في مباراة يُنتظر أن تكون من أبرز مواجهات دور الـ16، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني على بالوغون كأحد مفاتيح التسجيل في البطولة.

المصدر: الألمانية

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