هداف أمريكا ينجو من الإيقاف الكامل بشروط فيفا وترمب يرحب بالقرار

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون لمباراة واحدة، مع تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، في قرار يسمح له بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم، المقرر يوم الثلاثاء.

ويأتي القرار في توقيت حاسم من مشوار المنتخب الأمريكي في البطولة، حيث يُعد بالوغون أحد أبرز أوراقه الهجومية.

بطاقة حمراء أمام البوسنة والهرسك

وكان بالوغون، هداف المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف في البطولة، قد تعرض للطرد خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32، بعد أن وضع قدمه على قدم اللاعب طارق محريموفيتش، في المباراة التي انتهت بفوز الولايات المتحدة بهدفين دون رد (2-0). وأثارت اللقطة جدلا تحكيميا، قبل أن يحسم فيفا موقفه بعقوبة مخففة مقارنة بالطرد المباشر التقليدي.

"فترة اختبار" وإمكانية إلغاء الإيقاف

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه أن الإيقاف تم تعليقه لمدة عام واحد على سبيل "فترة اختبار"، مشيرا إلى أنه إذا ارتكب اللاعب مخالفة أخرى مماثلة في طبيعتها وخطورتها خلال هذه الفترة، فسيتم إلغاء التعليق وتفعيل الإيقاف مباشرة، دون الإخلال بأي عقوبة إضافية قد تُفرض على المخالفة الجديدة.

دفعة هجومية للولايات المتحدة قبل بلجيكا

ويمثل قرار فيفا دفعة مهمة للمنتخب الأمريكي قبل مواجهته المرتقبة أمام بلجيكا، في مباراة يُنتظر أن تكون من أبرز مواجهات دور الـ16، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني على بالوغون كأحد مفاتيح التسجيل في البطولة.

ترمب يرحب بالقرار

وقد رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهذا القرار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "شكرا للفيفا على اتخاذ القرار الصائب، وإنصافهم من ظلم فادح".