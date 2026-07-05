موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين في كأس العالم والقنوات الناقلة

تأهل الفراعنة إلى هذا الدور المتقدم للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم المونديالية بعد ملحمة كروية أمام أستراليا انتهت بالعبور عبر ركلات الترجيح، في المقابل حجز "الألبيسيليستي" مقعده بشق الأنفس وبسيناريو قيصري عقب الفوز على الوافد الجديد منتخب كاب فيردي بنتيجة (3-2) بعد التمديد للأشواط الإضافية.

موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

تقام المباراة يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2026 على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

حظوظ وقراءة تكتيكية في أوراق الفريقين

يدخل الفريقان المواجهة بدوافع متباينة؛ إذ يسعى "راقصو التانغو" لمواصلة حملة الدفاع عن لقبهم العالمي، بينما يطمح منتخب "الفراعنة" إلى مواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم المونديالية.

تعرضت الأرجنتين لهزة تكتيكية عنيفة أمام كاب فيردي؛ حيث فرطت في تقدمها مرتين قبل أن تفوز في الأنفاس الأخيرة من الوقت الإضافي بفضل هدف عكسي في الدقيقة 111.

ورغم امتلاك حامل اللقب للجودة الفردية القادرة على الحسم في اللحظات الحرجة، إلا أن المنظومة الدفاعية للمدرب ليونيل سكالوني أبانت عن ثغرات واضحة وهفوات تنظيمية قد يدفع الفريق ثمنها غاليا أمام الانضباط المصري.

في المقابل، أظهر المنتخب المصري بقيادة نجمه الأول محمد صلاح صلابة دفاعية وتنظيمية معهودة أمام أستراليا؛ حيث تقدم مبكرا وصمد ببسالة طوال 120 دقيقة، وحافظ على برود أعصابه وهدوئه ليرجح كفته في ركلات الترجيح بعد التعادل (1-1).

تشير التوقعات النظرية وقراءات مكاتب المراهنات بقوة إلى أرجحية كفة الأرجنتين، غير أن الدفاع المحكم الذي يطبقه الفراعنة والقدرة العالية على استغلال الكرات الثابتة يجعل من مصر خصما معقدا وعنيدا.

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وستلعب الأخطاء الدفاعية الأخيرة لحامل اللقب دورا في منح كتيبة الفراعنة دفعة معنوية تكتيكية؛ فكلما نجحت مصر في الحفاظ على نظافة شباكها وجر اللقاء ببطء نحو الشوط الثاني، سيتضاعف الضغط النفسي على رفاق ليونيل ميسي، ومع وجود خطورة وقيمة محمد صلاح في المرتدات، فإن حلم كتابة تاريخ مونديالي جديد يظل مشروعا وممكنا.

تشير التوقعات بقوة إلى فوز الأرجنتين، لكن دفاع مصر المحكم وقدرتها على استغلال الكرات الثابتة تجعلها خصما عنيدا، كما أن الأخطاء الدفاعية الأخيرة التي ارتكبها حامل اللقب تعطي دفعة معنوية.

إذا تمكنت مصر من الحفاظ على التعادل السلبي حتى الشوط الثاني، سيزداد الضغط على الأرجنتين. ويعطي وجود صلاح الفراعنة الأمل في كتابة التاريخ.