رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

موعد مباراة فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم والتشكيلتان المتوقعتان

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Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - France v Morocco - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 14, 2022 France's Kylian Mbappe in action with Morocco's Achraf Hakimi REUTERS/Hannah Mckay
مواجهة مرتقبة بين حكيمي ومبابي في ربع نهائي كأس العالم (رويترز)
Published On 5/7/2026
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آخر تحديث: 04:15 (توقيت مكة)

حجز المنتخبان المغربي والفرنسي مقعديهما في ربع نهائي كأس العالم 2026، ليضربا موعدا مرتقبا يعيد إلى الأذهان مواجهتهما الشهيرة في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما تفوق بثلاثية نظيفة على كندا، مستضيفة البطولة، بينما احتاج المنتخب الفرنسي إلى هدف من ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي لحسم مواجهته الصعبة أمام باراغواي بنتيجة (1-0).

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موعد مباراة فرنسا ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم

تتجه الأنظار إلى المواجهة التي ستجمع المنتخبين يوم الخميس 9 يوليو/تموز على ملعب جيليت في بوسطن، على الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00) بتوقيت السعودية والدوحة ومصر والساعة التاسعة ليلا (21:00) بتوقيت المغرب، وعلى الساعة العاشرة ليلا (22:00) بتوقيت فرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026

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كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حظوظ المنتخبين

يسعى "أسود الأطلس" إلى الثأر من خسارتهم أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر، عندما فاز "الديوك" بهدفين دون رد.

وقبل تأكد المواجهة، كان نجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز قد أبدى رغبته في مواجهة فرنسا، مؤكدا أن اللعب أمام زملائه في ريال مدريد، وعلى رأسهم كيليان مبابي وأوريلين تشواميني، سيكون تحديا خاصا بالنسبة إليه.

Morocco's teammate forward #10 Brahim Diaz celebrates his team's second goal scored by midfielder #08 Azzedine Ounahi during the 2026 World Cup round of 16 football match between Canada and Morocco at the Houston Stadium in Houston on July 4, 2026.
إبراهيم دياز، يحتفل بالهدف الثاني للمغرب ضد كندا (الفرنسية)

تاريخيا، التقى المنتخبان ست مرات، تميل خلالها الكفة لصالح فرنسا التي حققت أربعة انتصارات مقابل تعادلين، بينما تبقى مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2022 أول لقاء رسمي بينهما في بطولة كبرى.

ورغم نجاح فرنسا في العبور إلى ربع النهائي، فإن أداءها أمام باراغواي أثار بعض علامات الاستفهام، بعدما عانت كثيرا في اختراق الدفاع المنافس، ولم تحسم التأهل إلا عبر ركلة جزاء في الشوط الثاني، قبل أن تصمد أمام الضغط الباراغوياني حتى صافرة النهاية.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - July 4, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates after the match as France qualify for the quarter finals of the World Cup REUTERS/Dylan Martinez
مبابي يحتفل بتأهل فرنسا لربع نهائي كأس العالم (رويترز)

في المقابل، يدخل المنتخب المغربي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد أداء قوي أمام كندا، آملا في مواصلة مغامرته التاريخية وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا، بينما تسعى فرنسا إلى تأكيد مكانتها بين أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

التشكيلة المتوقعة لفرنسا أمام المغرب:

مينيان، ديني، ساليبا، أوباميكانو، كوندي، كوني، رابيو، ديمبيلي، اوليزي، باركولا، مبابي.

التشكيلة المتوقعة للمغرب أمام فرنسا:

بونو، مزراوي، حلحال، ديوب، حكيمي، عيناوي، بوعدي، دياز، أوناحي، خنوس، رحيمي.

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المصدر: الجزيرة

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