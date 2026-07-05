بعد الفوز على كندا.. وهبي يتحدث عن إصابة صيباري

تحدث محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي، عن الوضع الصحي لبعض اللاعبين، مؤكدا أن الطاقم الطبي سيحسم بشكل نهائي بشأن طبيعة إصاباتهم خلال الساعات المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة المغرب وكندا، التي انتهت بفوز (أسود الأطلس)، تحدث وهبي عن إصابة إسماعيل صيباري وكشف سبب غياب شادي رياض.

وتأهل منتخب المغرب لدور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه الكبير (3-0) على المنتخب الكندي، في دور الـ16 للمسابقة، مساء السبت.

وقال وهبي: "لم ألتقِ بالطبيب بعد، صيباري يعاني من ألم في الفخذ".

وكان صيباري غادر الملعب وهو يعاني من الإصابة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، التي أقيمت في هيوستن الأمريكية.

وأوضح وهبي أن غياب شادي رياض عن اللقاء، كان احترازيا لتفادي أي مضاعفات قبل المباريات المقبلة.

وأضاف مدرب المنتخب المغربي: "بالنسبة لشادي، لم نرغب في المجازفة بإشراكه في المباراة، لأنه من الأفضل بالنسبة لنا اللعب بالعناصر الجاهزة بنسبة 100% في مثل هذه المباريات".

وذكر موقع (البطولة) المغربي أن الجهاز الفني لمنتخب المغرب ينتظر التقرير النهائي لتحديد مدى جاهزية صيباري ورياض قبل لقاء الفريق مع فرنسا، الخميس المقبل.

ويترقب الطاقم التقني التقرير الطبي النهائي لتحديد مدى جاهزية اللاعبين قبل مواجهة المنتخب المغربي المقبلة في ربع نهائي كأس العالم أمام فرنسا.

وفجر الأحد، تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية، بفوز صعب على باراغواي (1-0) بعد أن سجل كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، حصل عليها منتخب فرنسا بعد العودة لتقنية الفيديو "فار" (VAR).