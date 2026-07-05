رياضة|كأس العالم 2026|مصر

ظرف طارئ يفرض قرارا مفاجئا داخل معسكر الأرجنتين قبل مواجهة مصر

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الأرجنتين تأهلت إلى دور الـ16 من كأس العالم بفوز صعب على الرأس الأخضر
الأرجنتين تأهلت إلى دور الـ16 من كأس العالم بفوز صعب على كاب فيردي (غيتي)
Published On 5/7/2026

اضطر المنتخب الأرجنتيني للتدريب في صالة نادي إنتر ميامي الأمريكي بسبب العواصف الرعدية التي ضربت فورت لودرديل، حسبما أفاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على موقعه الإلكتروني الرسمي في وقت متأخر مساء أمس السبت

ويستعد منتخب الأرجنتين (بطل العالم) لملاقاة نظيره المصري، بعد غد الثلاثاء، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

Argentina's Lionel Messi (10) controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV)
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مباراة كاب فيردي (أسوشيتد برس)

ومع هذا التغيير في الخطط، أعاد مدربو اللياقة البدنية تنظيم الحصص التدريبية، واستعانوا بتدريبات مكثفة ومخصصة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق ضد كاب فيردي بدور الـ32 للمونديال.

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في المقابل، واصل باقي لاعبي الفريق تدريبات الاستشفاء كالمعتاد بعد كل مباراة.

وتأهل منتخب الأرجنتين لدور الـ16 عقب فوزه الصعب (3-2) بعد التمديد على منتخب كاب فيردي، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، وذلك في دور الـ32 للمسابقة.

يشار إلى أن الفائز من لقاء الأرجنتين ومصر سوف يلتقي في دور الثمانية مع الفائز من مباراة سويسرا وكولومبيا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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