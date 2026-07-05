ما حقيقة تهديد كارتلات مكسيكية للاعبي إنجلترا؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المسلحين الملثمين، مع ادعاءات بأنه يوثق تهديدًا موجها إلى لاعبي منتخب إنجلترا قبل مواجهتهم في دور الـ16 لكأس العالم 2026.

وحصدت هذه المنشورات آلاف المشاهدات، خاصة مع تداولها بلغات مختلفة وإرفاقها بتعليقات تزعم أنها تهديدات صادرة من كارتلات شهيرة بالمكسيك، تحاول إجبار المنتخبات على تقديم أداء سيء وخسارة المباريات أمام المكسيك.

كيف انتشر الفيديو؟

يظهر تتبع الفيديو، أن المقاطع انتشرت قبل مباراة الإكوداور والمكسيك في دور الـ32، وكتبت حسابات إعلامية آنذاك أن لاعبي منتخب الإكوادور تلقوا تهديدات قبل مباراتهم أمام المكسيك يوم الأربعاء الماضي.

وقد ساهمت خسارة الإكوداور المباراة، في توسيع نطاق تداول الفيديو ومنشورات مماثلة، وظهور تعليقات جديدة عن تعمد اللاعبين الخسارة استجابة للتهديدات من مجموعات مسلحة مكسيكية.

وكان الصحفي الأرجنتيني إدواردو فاينمان أحد أبرز مصادر الادعاء، حيث زعم أن 5 لاعبين من المنتخب الإكوادوري، هددت عائلاتهم بالقتل إذا لم يخسروا المباراة.

بيان إكوادوري يغذي الشائعات

وبعد المباراة، أصدر المنتخب الإكوادوري بيانا، أعلن فيه تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالبا بالتحقيق في الأحداث التي وقعت قبل وأثناء المواجهة، والتي قال إنها عرّضت اللاعبين والجماهير للخطر.

وجاءت الشكوى بعدما سعت جماهير مكسيكية، لحرمان لاعبي الإكوادور من النوم عشية مباراة المنتخبين في دور الـ32 من كأس العالم، عبر إحداث ضوضاء خارج فندق إقامة الفريق باستخدام مكبرات الصوت والأبواق والألعاب النارية والدراجات النارية حتى وقت متأخر من الليل.

وتسبب البيان الإكوادوري في تغذية الشائعات التي وردت في منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود تهديدات فعلية من الكارتلات، وذلك بسبب إبهام البيان وعدم توضيحه للأحداث التي يطلب التحقيق فيها.

وانتقد كثيرون البيان، رافضين استثمار الاتحاد الإكوادوري في الشائعات، بدلا من التركيز على أخطاء المنتخب التي قادته للخروج من كأس العالم.

ماذا يقول التحقق؟

تحققت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من الفيديو المتداول، وتبين أنه ليس حديثا ولا علاقة له بكأس العالم 2026 أو بمنتخبي الإكوادور أو إنجلترا.

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وأظهرت عملية البحث العكسي أن الفيديو نشره الصحفي المكسيكي كارلوس خيمينيز (Carlos Jiménez) في 6 يوليو/تموز 2023، موضحا أنه تلقى تسجيلا مصورا تضمن تهديدات مباشرة ضده بسبب عمله الصحفي، إلى جانب رسالة صوتية ومكالمة هاتفية تحمل المضمون نفسه.

في الأثناء، نقلت وسائل إعلام رياضية محلية عن مسؤولين في الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، أن الأخبار التي نقلها الصحفي الأرجنتيني إدواردو فاينمانعن عن تهديد مجموعات مسلحة للاعبين الإكوادوريين غير صحيحة.

مباراة إنجلترا تعيد الفيديو للواجهة

ومع اقتراب المواجهة أمام إنجلترا، أعادت بعض الحسابات تدوير المقطع نفسه مرفقا بادعاءات مماثلة وربطها بمنتخب الأسود الثلاثة (إنجلترا) قبل المواجهة المرتقبة أمام المكسيك في دور الـ16.

وسيواجه فريق المدرب توماس توخيل منتخب المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم 2026، فجر غد الاثنين (3 صباحا بتوقيت مكة المكرمة).

وبحسب تقارير في الصحافة البريطانية، اتخذ المنتخب الإنجليزي إجراءات احترازية قبل وصوله إلى المكسيك، لضمان ألا تؤثر الجماهير المحلية الصاخبة، التي تسعى لتعطيل راحة اللاعبين ونومهم، على تحضيرات الفريق.