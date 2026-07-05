أخبار الدوري القطري .. لوتشيسكو مدربا للسد وخوسيلو يودع الغرافة

أعلن ⁠⁠⁠⁠السد ⁠⁠⁠⁠بطل الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين اليوم الأحد تعاقده مع المدرب الروماني رازفان ⁠⁠⁠⁠لوتشيسكو لمدة موسمين.

وقال السد، الذي حسم الدوري في أبريل/نيسان ⁠⁠⁠⁠الماضي ليتوج باللقب للمرة الـ19 في تاريخه، على حسابه على منصة إكس "رسميا رازفان لوتشيسكو مدربا لموسمين قادمين".

ويأتي الإعلان عن ‌‌‌‌التعاقد مع المدرب الروماني (57 عاما) مع عودة الفريق للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وانفصل السد عن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بعد فترة قصيرة مع الفريق قاده خلالها للفوز بلقب الدوري ⁠⁠⁠⁠المحلي. ورحل مانشيني (61 عاما)، ⁠⁠⁠⁠الذي قاد إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا عام 2020، عن تدريب السد رغم أن عقده كان يمتد ⁠⁠⁠⁠حتى عام 2027.

وخاض لوتشيسكو تجربة واحدة في الشرق ⁠⁠⁠⁠الأوسط مع الهلال ⁠⁠⁠⁠السعودي بين عامي 2019 و2021 وقاده للفوز بثلاثة ألقاب وحل رابعا في كأس العالم للأندية عام 2019.

كما ‌‌‌‌أعلن السد رحيل لاعبه المخضرم علي أسد بعد 19 عاما قضاها مع ‌‌‌‌الفريق، ‌‌‌‌وكذلك رحيل المدافع المغربي رومان سايس.

خوسيلو يرحل عن الغرافة

أعلن نادي الغرافة القطري لكرة القدم، اليوم الأحد، رحيل المهاجم الإسباني خوسيلو عن صفوف الفريق بعد انتهاء عقده في 30 يونيو/حزيران الماضي. وأعرب النادي، على حسابه الرسمي في منصة إكس، عن شكره للاعب، متمنيا له التوفيق في مسيرته القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن خوسيلو (36 عاما) انضم للغرافة في موسم 2024 – 2025 قادما من ريال مدريد الإسباني، ولعب معه موسمين ساهم خلالهما في التتويج بلقب كأس الأمير مرتين على التوالي.

وعرفت مسيرة خوسيلو قبل انضمامه للغرافة العديد من الإنجازات، أبرزها تتويجه مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2024، والفوز مع منتخب إسبانيا بكأس أمم أوروبا عام 2024.

وكان الغرافة، أعلن عن رحيل الإيسلندي أرون غونارسون والإسباني ألفارو داجالو عن الفريق بعد انتهاء عقديهما، في الوقت الذي جدد فيه النادي التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز حتى عام 2028.

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ويستعد الغرافة لخوض منافسات الموسم الكروي المقبل بطموحات وآمال كبيرة، حيث سيخوض بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما توج بلقب كأس الأمير عام 2026.