"لأنني مغربي".. إصرار التكناوتي على التحدث بالعربية يبهر المتابعين

في مشهد يعكس مدى الاعتزاز باللغة الأم والهوية الوطنية، خطف حارس مرمى المنتخب المغربي أحمد رضا التكناوتي الأنظار خلال مقابلة صحفية، حين رفض الإجابة بلغة أجنبية وأصر على التحدث باللغة العربية، وهو يبرر ذلك بجملة بسيطة وعميقة "لأنني مغربي".

رسالة واضحة

انتشر مقطع فيديو عبر صحيفة "هسبريس" المغربية، يوثق لحظة استعداد مراسل صحفي لطرح سؤال باللغة الفرنسية حول التأهل التاريخي للمنتخب المغربي، وبدأ المراسل حديثه بالقول: "نحن هنا من أجل هذا التأهل التاريخي للمغرب".

لكن التكناوتي قاطع المراسل بابتسامة، ووجه له رسالة واضحة باللغة الفرنسية قبل أن يتحول للعربية، حيث قال: "حسنا، سأتحدث باللغة العربية، فقط لكي تكون على علم بذلك، وبعد ذلك يمكنك القيام بالترجمة. سأتحدث بالعربية".

وعندما طرح المراسل سؤاله: "لماذا؟"، جاء رد الحارس المغربي ليحسم الأمر: "لأنني مغربي"، ليجيبه المراسل: "حسنا، تفضل".

مواقف سابقة في حب لغة الضاد

لم تكن هذه الواقعة هي الأولى التي يعبر فيها التكناوتي عن تمسكه الشديد بلغته الأم، ففي 16 مايو/حزيران الماضي، وثقت عدسات الكاميرات واقعة مشابهة حين رفض حارس مرمى نادي الجيش الملكي التحدث باللغة الفرنسية خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفضل التحدث باللغة العربية.

وفي معرض الرد على طلب المسؤول الإعلامي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أكد التكناوتي فخره بلسان العرب حين قال: "اللغة العربية هي لغتنا".

إشادة واسعة

لقي الفيديو الجديد، الذي نشرته المواقع المغربية، استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وإعجاب الجمهور، وأثنى المتابعون على اللاعب المغربي وموقفه الذي يمثل حالة من الاعتزاز باللغة العربية وثقافته في ميادين كرة القدم الدولية.

وتفاعلت شخصيات مختلفة مع الحدث، حيث كتب المدون أحمد القاري: "بلغ بنا الحال إلى أن نحتاج إجابة سؤال لماذا نتحدث لغتنا. ولهذا بالضبط يجب أن نحسم لغة التواصل في المغرب بشكل قاطع: العربية تجمعنا".

من جهته، علق الكاتب القطري جابر الحرمي على الموقف، وكتب عبر حسابه: "موقف عظيم من الحارس المغربي بالإصرار على الإجابة باللغة العربية.. كل الأمنيات بالتوفيق للأشقاء في المغرب.. العربية لغة أمة صنعت حضارة لا زالت معالمها قائمة.. وستعود في القريب".

كما شاركت المغردة "هاجر" في النقاش، ودونت عبر حسابها لتؤكد المعنى ذاته: "التكناوتي يعتبر لغته الأم العربية أفضل من أية لغة أخرى، ولا نقاش في هذه المسألة".

ويعد "أسود الأطلس" أول منتخب أفريقي وعربي على الإطلاق ينجح في بلوغ الدور ربع النهائي في نسختين متتاليتين من المونديال (2022 و2026)، وبهذا الإنجاز الفريد، لم يكتف المغرب بترسيخ ريادته القارية فحسب، بل حطم كذلك الرقم القياسي لينفرد بلقب أكثر المنتخبات الأفريقية التي بلغت دور الثمانية عبر التاريخ.