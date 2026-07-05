فيفا يحسم الجدل.. هل يتعرض حسام حسن لعقوبات بسبب علم فلسطين؟

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إمكانية فرض عقوبة على مدرب منتخب مصر حسام حسن، بسبب رفعه العلم الفلسطيني بعد انتهاء مباراة أستراليا في كأس العالم 2026.

وتصدّر اسم المدرب حسن (59 عاما) مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، ليس بسبب نجاحه في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال 2026 لأول مرة في تاريخه فقط، بل لموقفه الشجاع الداعم للقضية الفلسطينية.

حسام حسن يرفع علم فلسطين

واحتفل المدرب حسام حسن بفوز مصر على أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم، برفع علم فلسطين في قلب ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، وسط هتافات من المدرجات صدحت بعبارة "فلسطين حرّة".

ولم يكتف المدرب حسام حسن بذلك، بل وجّه رسالة عاطفية للفلسطينيين خلال مقابلة تلفزيونية، لاقت رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المدرب حسام حسن في مقابلة مع قنوات "بي إن سبورتس" (beIN sports) بعد أن هنّأ المصريين بذلك الانتصار "أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الطيب الكريم، قلبي وروحي مع الفلسطينيين، أنا أشكرهم جدا لفرحتهم لنا. ربنا ينصرهم ويرحم شهداءهم".

ولاقت مواقف المدرب حسام حسن هذه إشادة واسعة من الجماهير المصرية والعربية، لكن في المقابل انتقدتها صحف أوروبية وإسرائيلية، مدعية بأن المدرب "يخلط بين السياسة والرياضة".

الفيفا يحسم الجدل

لكن "فيفا" تجاهل هذه الانتقادات، وأكد في بيان أن علم فلسطين هو واحد من الأعلام المسموح رفعها خلال كأس العالم، كونه من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال فيفا لوكالة "أسوشيتد برس" العربية: "يسمح برفع علم فلسطين وأي دولة من الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقا للوائح الملاعب وقواعد السلوك"، ولم يشر إلى اتخاذ أي إجراء ضد المدرب حسام حسن.

مباراة مصر والأرجنتين

ويستعد المدرب حسام حسن ومنتخب مصر لخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد الأرجنتين حامل اللقب، وذلك في دور الـ16 من كأس العالم.

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ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أتلانتا عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وتُعد هذه المباراة الثانية تاريخيا بين المنتخبين الذين سبق لهما وأن تقابلا مرة واحدة فقط على صعيد المنتخب الأول، وذلك في لقاء ودي جرى يوم 26 مارس/آذار 2008 على استاد القاهرة الدولي، وانتهى بفوز الأرجنتين بنتيجة 2-0 سجلهما سيرخيو أغويرو ونيكولاس بورديسو.