طائرة العودة لم تصل.. أزمة إدارية تترك لاعبي السنغال في فنادق أمريكا

كشفت وسيلة إعلام سنغالية أن السلطات في السنغال ألغت الطائرة الخاصة التي كان من المفترض أن تعيد بعثة المنتخب من الولايات المتحدة عقب انتهاء مشاركتها في كأس العالم عام 2026، ما تسبب في ارتباك كبير لبعثة "أسود التيرانغا".

وذكر موقع "دي سبورتس" (Dsports) السنغالي أن لاعبي المنتخب وأفراد البعثة توجهوا إلى المطار في الموعد المحدد، إلا أنهم انتظروا لساعات دون توفير الطائرة، قبل أن يضطروا للعودة إلى الفندق.

ونقل الموقع عن مصدر قوله: "اللاعبون توجهوا إلى المطار، لكن بعد ساعات من الانتظار لم تكن هناك أي رحلة متاحة، فعادوا في النهاية إلى الفندق"، موضحا أن عددا من اللاعبين عادوا بشكل فردي إلى وجهاتهم، فيما بقي آخرون وأفراد من البعثة في الفندق، بانتظار توفير رحلات بديلة خلال الساعات التالية.

وأشار الموقع إلى أن قرار إلغاء الطائرة الخاصة جاء من الجهات الحكومية، في خطوة تختلف عن الآلية التي اتُّبِعت خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، عندما تكفلت الدولة بتنظيم جميع الجوانب اللوجستية الخاصة بعودة البعثة.

وأضاف التقرير أن الأزمة كشفت عن توتر متزايد بين وزارة الرياضة والاتحاد السنغالي لكرة القدم إثر خلافات إدارية وتعاقدية؛ حيث يعتزم الطرفان إعداد تقريرين منفصلين حول مشاركة المنتخب في كأس العالم لرفعهما إلى الرئاسة ورئاسة الوزراء، وسط استمرار تداعيات الخروج المبكر.

وكان المنتخب السنغالي قد ودع منافسات كأس العالم من دور الـ32 عقب خسارته أمام بلجيكا بنتيجة 3-2، في مشاركة مخيبة لآمال جماهير "أسود التيرانغا".