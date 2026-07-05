رياضة|كأس العالم 2026|السنغال

طائرة العودة لم تصل.. أزمة إدارية تترك لاعبي السنغال في فنادق أمريكا

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epa13079080 Players of Senegal look disappointed after the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Belgium against Senegal, in Seattle, Washington, USA, 01 July 2026. EPA/STEPHEN BRASHEAR
منتخب السنغال ودع كأس العالم 2026 في سيناريو مثير أمام بلجيكا (الأوروبية)
Published On 5/7/2026

كشفت وسيلة إعلام سنغالية أن السلطات في السنغال ألغت الطائرة الخاصة التي كان من المفترض أن تعيد بعثة المنتخب من الولايات المتحدة عقب انتهاء مشاركتها في كأس العالم عام 2026، ما تسبب في ارتباك كبير لبعثة "أسود التيرانغا".

وذكر موقع "دي سبورتس" (Dsports) السنغالي أن لاعبي المنتخب وأفراد البعثة توجهوا إلى المطار في الموعد المحدد، إلا أنهم انتظروا لساعات دون توفير الطائرة، قبل أن يضطروا للعودة إلى الفندق.

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ونقل الموقع عن مصدر قوله: "اللاعبون توجهوا إلى المطار، لكن بعد ساعات من الانتظار لم تكن هناك أي رحلة متاحة، فعادوا في النهاية إلى الفندق"، موضحا أن عددا من اللاعبين عادوا بشكل فردي إلى وجهاتهم، فيما بقي آخرون وأفراد من البعثة في الفندق، بانتظار توفير رحلات بديلة خلال الساعات التالية.

وأشار الموقع إلى أن قرار إلغاء الطائرة الخاصة جاء من الجهات الحكومية، في خطوة تختلف عن الآلية التي اتُّبِعت خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، عندما تكفلت الدولة بتنظيم جميع الجوانب اللوجستية الخاصة بعودة البعثة.

وأضاف التقرير أن الأزمة كشفت عن توتر متزايد بين وزارة الرياضة والاتحاد السنغالي لكرة القدم إثر خلافات إدارية وتعاقدية؛ حيث يعتزم الطرفان إعداد تقريرين منفصلين حول مشاركة المنتخب في كأس العالم لرفعهما إلى الرئاسة ورئاسة الوزراء، وسط استمرار تداعيات الخروج المبكر.

وكان المنتخب السنغالي قد ودع منافسات كأس العالم من دور الـ32 عقب خسارته أمام بلجيكا بنتيجة 3-2، في مشاركة مخيبة لآمال جماهير "أسود التيرانغا".

 

المصدر: الصحافة الأجنبية

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