"الأسود في عيون العالم".. إشادات دولية بالمغرب في ليلة العبور المونديالي

حظي تأهل "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي في مونديال عام 2026 باهتمام واسع وإشادات بالغة من كبرى الصحف ووسائل الإعلام العالمية.

وركزت معظم الصحف على النضج التكتيكي للمنتخب المغربي واستمرارية توهجه منذ ملحمة قطر عام 2022.

صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) ركزت على الواقعية التكتيكية للمغرب، وعنونت: "المغرب في ربع النهائي.. الفعالية والخبرة تطيحان بالطموح الكندي".

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب المغربي لم يعد مجرد مفاجأة عابرة كما كان في عام 2022، بل تحول إلى قوة كروية راسخة تعرف كيف تدير المباريات الإقصائية الكبرى بذكاء، مشيدة بالأدوار التكتيكية لعز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.

صحيفة "لوموند" (Le Monde) كتبت تحت عنوان: "أسود الأطلس يواصلون كتابة التاريخ في أمريكا الشمالية".

وأوضحت أن الشوط الثاني أظهر الفارق الفني الشاسع لصالح المغرب الذي عرف كيف يستغل المساحات بدقة متناهية ليؤكد مقعده بين الثمانية الكبار عالميا.

تألق مستمر

صحيفة "ماركا" (Marca) ركزت على التغييرات التكتيكية للمدرب محمد وهبي في الشوط الثاني، وعنونت: "المغرب يضرب كندا بثلاثية ويحجز مقعده المعتاد في ربع النهائي".

وتحدث التقرير عن التنظيم الدفاعي الصلب والقدرة الفائقة على التحول الهجومي السريع الذي تسبب في انهيار الدفاع الكندي.

أما صحيفة "آس" (AS) فقد أشادت بالنجم عز الدين أوناحي، وكتبت: "سحر أوناحي يقود المغرب لربع نهائي المونديال مجددا". وأضافت أن المغرب حسم المعركة البدنية في الكرات الثانية والالتحامات، وهو ما منحه الأفضلية المطلقة في الشوط الثاني.

الخبرة المونديالية تصنع الفارق

شبكة "بي بي سي" (BBC) علقت على المباراة بالقول: "المغرب إلى ربع النهائي بعد عرض قوي في الشوط الثاني أمام كندا".

وأكدت الشبكة أن إنجاز رابع العالم في نسخة عام 2022 يتكرر بفضل العمق والخبرة التي اكتسبها هذا الجيل في التعامل مع الضغط الإقصائي للمونديال.

إعلان

أما صحيفة "الغارديان" (The Guardian) فكتبت: "كندا الشجاعة تسقط أمام واقعية وخبرة أسود الأطلس". وأشارت إلى أن المغامرة الهجومية لكندا تركت مساحات قاتلة عوقبت عليها بقسوة من قبل مهاجمي المغرب.

أجواء عائلية وتفوق كاسح

شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) بدورها ركزت على الاحتفالات والكواليس، مشيرة إلى أن "المغرب لا يقدم كرة قدم قوية تكتيكيا فحسب، بل يصنع الحدث بمشاهده الإنسانية وأحضان عائلات اللاعبين في المدرجات، في لوحة باتت علامة مسجلة باسم هذا المنتخب".

وفنيا، أكدت الشبكة أن تفوق المغرب في صراع الالتحامات حسم المباراة تماما.