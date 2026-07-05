شاشات مطفأة وشغف مفقود.. هكذا يتصرف الإيطاليون في زمن المونديال

في الوقت الذي يستأثر فيه كأس العالم 2026 باهتمام الأوساط الرياضية والجماهيرية حول العالم، تعيش الأوساط الرياضية في إيطاليا واقعا مغايرا تماما؛ حيث تفرض حالة من التجاهل المتعمد ونبرة الاستياء السائدة نفسها على الشارع الإيطالي، عقب إخفاق المنتخب الوطني "الأتزوري" في التأهل للنهائيات للمرة الثالثة على التوالي، في سابقة هي الأولى تاريخيا لأبطال العالم أربع مرات.

وفي تقرير ميداني لصحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) من العاصمتين الاقتصادية ميلانو والسياسية روما، رصدت الصحيفة سلوكا جمعيا يميل إلى المداراة وتجاهل المونديال المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ونقلت الصحيفة عن صاحب مقهى في روما قوله إن طلبات متابعة المباريات تقتصر بالدرجة الأولى على السياح والأجانب، مؤكدا أن "الكثير من الإيطاليين يتظاهرون بأن البطولة لا تجري من الأساس".

وفي السياق ذاته، عبرت متقاعدة إيطالية عن فقدانها التام للشغف باللعبة، مفضلة ملء أمسياتها بزيارة الأوبرا والمسرح، قائلة: "الأمر لا يعنيني حقا"، في حين علّق صديقها بعبارة حاسمة: "لا أهتم على الإطلاق".

فارق الوقت عامل مؤثر لعدم المبالاة

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن فارق التوقيت الذي يفرض إقامة مباريات مونديال أمريكا الشمالية في ساعات متأخرة من الليل بتوقيت أوروبا، قد سهل على الجماهير المحلية مهمة إسقاط البطولة من حساباتها اليومية.

وذكر التقرير أن تفسيرات ساخرة في الشارع الإيطالي ذهبت إلى حد الربط سوسيولوجيا وسياسيا بين الغيابات المتتالية ومواقف افتراضية معارضة للدول المستضيفة للنسخ الثلاث الأخيرة: روسيا عام 2018 وقطر عام 2022 وفي النسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

بيد أن هذا الإخفاق الكروي غير المسبوق يطرح -وفقا لتقارير إعلامية متطابقة واكبت التقرير- أزمة هوية أعمق لدى أمة ترتبط جذورها الثقافية بكرة القدم. وجاء هذا الغياب بعد إقصاء دراماتيكي شهده ملحق التصفيات الأوروبية إثر خسارة إيطاليا بركلات الترجيح (4-1) أمام منتخب البوسنة والهرسك عقب تعادلهما بهدف لمثله؛ وهو اللقاء الذي تحول إلى نقطة تحول سلبية بعد طرد مدافع المنتخب أليساندرو باستوني في الدقيقة 42.

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وقد أحدث هذا الخروج صدمة مدوية وُصفت في الأوساط الرياضية الإيطالية بـ"الكارثة الكروية الثالثة"، مما دفع قوى سياسية داخل ائتلاف حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني للمطالبة الفورية باستقالة رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا، واصفين ما حدث بـ"العار غير المقبول".

الخلل في المنظومة

كما أعاد المشهد فتح ملفات الهيكلية الرياضية في البلاد، وسط انتقادات لاذعة وجهتها الصحف الرياضية الكبرى مثل "كوريري ديلو سبورت" (Corriere dello Sport) و"لاغازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) التي ركزت على تراجع منظومة تطوير المواهب الشابة في الأندية المحلية واعتماد فرق الدرجة الأولى (Serie A) المتزايد على اللاعبين الأجانب، مما قلص مساحة مشاركة اللاعب الإيطالي إلى نحو 31% فقط من إجمالي دقائق اللعب التنافسية.

ورغم أن التتويج بلقب كأس أوروبا "يورو عام 2020" قبل خمس سنوات شكّل حالة من الطفرة المؤقتة، إلا أنه أسهم لاحقا في إرباك المشهد وضبابية التقييم الفني؛ حيث يجد الشارع الرياضي الإيطالي نفسه اليوم أمام جيل كامل من الأطفال والشباب ينشأ دون أن يحظى بفرصة مشاهدة منتخب بلاده ينافس في المحفل الكروي الأبرز على وجه الأرض.