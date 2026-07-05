رونالدو يصفع منتقديه قبل مواجهة إسبانيا.. "أنا رونالدو بكأس العالم أو دونها"

أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تصريحات قوية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد للحديث عن المواجهة المرتقبة لمنتخب بلاده ضد إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ووجه رونالدو رسائل حاسمة لوسائل الإعلام، لا سيما تلك التي تلاحقه بأسئلة عن موعد اعتزاله، حيث قال: "تحاولون قتلي إعلاميا منذ 23 عاما، لكنكم أدركتم أن لا جدوى من ذلك، إنه مجرد مضيعة للوقت، تحاولون مرارا وتكرارا دون فائدة".

وأضاف: "لقد اعتدت تماما على هذا الأمر. هناك من يحبني أكثر وهناك من يحبني أقل، وهذا جزء من الحياة، وأنا أيضا لدي تفضيلاتي، وسأعتزل عندما أقرر وليس بسببكم.. سأظل كريستيانو رونالدو حتى وإن لم أحقق كأس العالم".

واعتبر رونالدو اللعب في سن الـ41 تجربة رائعة تتطلب الكثير من التضحيات والتكيف مع متغيرات العمر، مؤكدا أن غريزته التهديفية لم تتغير.

وعن المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا، أعرب رونالدو عن أمله في التسجيل في شباك إسبانيا، مشددا على أن مصلحة البرتغال فوق كل شيء، حيث قال: "إذا لم أسجل أنا فأتمنى أن يسجل أحد زملائي حتى نتأهل".

وأكد رونالدو أن كأس العالم 2026 ستكون آخر ظهور مونديالي له، وذلك بعد 6 نسخ تاريخية خاضها بقميص منتخب بلاده.