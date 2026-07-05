رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

ديشان يشيد بالمغرب ومبابي يستعد لصدام خاص مع حكيمي

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France's forward #10 Kylian Mbappe celebrates with his coach Didier Deschamps after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Paraguay and France at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on July 4, 2026.
مبابي يحتفل مع ديشان بالتأهل للدور ربع النهائي (الفرنسية)
Published On 5/7/2026

رفع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان منسوب الحذر قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم 2026، مؤكداً أن "أسود الأطلس" يمثلون خصماً من العيار الثقيل، وذلك عقب تأهل "الديوك" بصعوبة على حساب باراغواي بهدف دون رد.

وجاء التأهل الفرنسي في مباراة مغلقة تكتيكياً في فيلادلفيا، حسمها كيليان مبابي من ركلة جزاء في الشوط الثاني، في مواجهة اعترف ديشان بأنها لم تكن سهلة، سواء على مستوى خلق الفرص أو التحكم في نسق اللعب.

epa13087928 France's head coach Didier Deschamps talks to his player Kylian Mbappe after winning the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Paraguay against France, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 04 July 2026. EPA/WILL OLIVER
ديشان يتحدث إلى مبابي بعد الترشح على حساب باراغواي (الأوروبية)

المغرب.. مشروع كروي متكامل

في المقابل، يدخل المنتخب المغربي هذه المواجهة وهو في قمة نضجه الفني، بعدما واصل تقديم أداء متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والانضباط الجماعي والنجاعة في التحولات، ليؤكد أنه لم يعد مجرد مفاجأة، بل منتخباً يفرض نفسه بين كبار البطولة.

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وأصبح "أسود الأطلس" أحد أكثر المنتخبات صعوبة في الاختراق خلال المونديال، بفضل تنظيمه الدفاعي المحكم وقدرته على امتصاص ضغط المنافسين، وهو ما يدركه جيداً الجهاز الفني الفرنسي قبل القمة المرتقبة.

ديشان: "المغرب فريق عظيم جداً"

اعترف ديشان بقوة المنتخب المغربي بشكل واضح، قائلاً: "المغرب فريق عظيم جداً". وأضاف المدرب الفرنسي أن المواجهة ستكون معقدة، بالنظر إلى التنظيم الذي يتميز به المنتخب المغربي وقدرته على لعب مباريات كبيرة دون فقدان التوازن، مشيراً إلى أن فريقه سيكون مطالباً بالتحضير الجيد لتفادي أي مفاجآت.

كما أبدى ديشان استياءه من صعوبة مباراة باراغواي، موضحاً أن المنافس اعتمد أسلوباً دفاعياً صلباً وإيقاعاً منخفضاً، ما صعّب مهمة فريقه هجومياً.

مبابي: "نعرف المغرب جيداً وسنكون في الموعد"

من جهته، تحدث كيليان مبابي عن المواجهة المقبلة أمام المغرب، مؤكداً أن الفريق الفرنسي يدرك حجم التحدي الذي ينتظره، قائلاً: "سأواجه زميلي (السابق) أشرف حكيمي، نعرف أنهم فريق جيد جداً، وسنقدم أفضل ما لدينا للتأهل".

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وجاء تصريح مبابي ليعكس إدراكاً فرنسياً متزايداً لقوة المنتخب المغربي، خاصة في ظل ما يقدمه من تماسك دفاعي وسرعة في التحولات الهجومية.

TOPSHOT - France's forward #10 Kylian Mbappe celebrates after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Paraguay and France at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on July 4, 2026.
مبابي نجم منتخب فرنسا يحتفل بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من المونديال (الفرنسية)

مبابي يحسم أمام باراغواي ويقود فرنسا للعبور

وكان مبابي قد منح فرنسا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك باراغواي من ركلة جزاء، في مباراة عانت فيها فرنسا من صعوبة اختراق الدفاع المنافس، رغم سيطرتها على فترات طويلة من اللقاء.

ورغم الفوز، أقر ديشان بأن فريقه كان بإمكانه حسم المواجهة بشكل أسرع لو استُثمرت الفرص المتاحة، مشيراً إلى ضرورة رفع الفاعلية الهجومية قبل مواجهة المغرب.

المغرب وفرنسا.. صدام بطابع تكتيكي خالص

تتجه الأنظار الآن إلى مواجهة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات بين منتخبين يملكان أدوات مختلفة. فتعتمد فرنسا على الجودة الفردية والخبرة، بينما يراهن المغرب على الانضباط الجماعي والصرامة الدفاعية.

وفي ظل تصريحات ديشان ومبابي، يدخل المنتخب المغربي اللقاء وهو يحظى باحترام واضح من أحد أبرز المرشحين للقب، في مؤشر على حجم التحول الذي حققه "أسود الأطلس" في هذه النسخة من المونديال.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - France v Morocco - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 14, 2022 France's Aurelien Tchouameni speaks with Morocco's Jawad El Yamiq REUTERS/Dylan Martinez
مواجهة فرنسا ضد المغرب في كأس العالم 2022 في ملعب البيت بقطر (رويترز)

وتبدو مواجهة المغرب وفرنسا اختباراً حقيقياً لتوازن القوة في هذه النسخة من كأس العالم، حيث لا تبدو الفوارق الفنية كافية لترجيح كفة أي طرف بسهولة.

 

المصدر: الصحافة الفرنسية

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