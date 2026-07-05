بين الإصابة والضغوط.. لماذا خفت بريق دوكو مع بلجيكا في كأس العالم؟

قبل انطلاق كأس العالم، كان يُنظر إلى جيريمي دوكو باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في المنتخب البلجيكي، وأحد أبرز الأوراق الهجومية المنتظرة، خاصة بعد مستواه المميز مع ناديه. لكن مع تقدم البطولة، تحول هذا التوقع إلى شكوك متزايدة حول قدرته على الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية.

فالجناح البلجيكي لم ينجح حتى الآن في تقديم الإضافة المنتظرة، إذ لم يُسهم في أي هدف خلال المباريات الثلاث التي خاضها، وهو ما وضع علامات استفهام كبيرة حول تأثيره الحقيقي في المنظومة الهجومية.

بدأت رحلة دوكو في البطولة بشكل غير مثالي، حيث غاب عن المشاركة في مباراة إيران بسبب إصابة بعدوى تنفسية أبعدته عن أجواء المنافسات.

وبعد فترة قصيرة من عودته، وجد اللاعب نفسه في موقف معقد عندما غادر معسكر المنتخب مؤقتا لحضور ولادة طفله، ما أثار جدلا حول جاهزيته الذهنية والبدنية، وأثر في استمراريته في نسق البطولة.

أداء باهت أمام نيوزيلندا والسنغال

في مباراة نيوزيلندا، شارك دوكو لمدة 56 دقيقة، لكنه ظهر بعيدا عن مستواه المعهود، دون الفعالية والسرعة التي تميزه عادة، ما دفع الجهاز الفني إلى استبداله مع بداية الشوط الثاني تقريبا.

وتكرر المشهد أمام السنغال في دور الـ32، حيث بدا اللاعب غائبا عن أجواء اللقاء في فترات عديدة، ولم ينجح في ترك أي بصمة هجومية واضحة، ليتم استبداله مجددا مع بداية الشوط الثاني.

لكن هذه المرة، ظهرت عليه علامات الغضب والضيق، حيث غادر الملعب منزعجا بشكل واضح، في مشهد عكس حجم الإحباط الذي يعيشه اللاعب، على عكس قائد المنتخب الذي غادر بهدوء وحرص على تهدئة الأجواء.

وبحسب صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، ما يثير القلق داخل الجهاز الفني أن أداء دوكو لا يعكس إطلاقًا التوقعات التي سبقت البطولة، خاصة بعد موسمه المميز مع ناديه، والذي جعله مرشحا ليكون أحد أبرز نجوم كأس العالم.

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لكن حتى الآن، لم يقدم اللاعب أي مساهمة مباشرة في أهداف المنتخب، وهو ما يزيد من الضغط عليه قبل المراحل الحاسمة من البطولة.

دعم داخل غرفة الملابس رغم الضغوط

رغم التراجع الواضح في المستوى، لا يزال دوكو يحظى بدعم زملائه داخل المنتخب، حيث حاول قائد الفريق رفع معنوياته عقب مباراة السنغال، وحرص على التوجه إليه مباشرة بعد نهاية اللقاء، لوضع يده على كتفه وتشجيعه على تجاوز المرحلة الصعبة.

ويأمل الجهاز الفني أن يسهم هذا الدعم في استعادة اللاعب لثقته بنفسه قبل المواجهة المقبلة.

في ظل تراجع مستوى دوكو، بدأت الأصوات داخل المنتخب تطالب بإعادة النظر في مركزه الأساسي، خصوصا مع تألق بعض البدائل خلال المباراة الأخيرة أمام السنغال.

وقد برز كل من فرنانديز باردو ولوكيباكيو بأداء لافت، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي، ما جعلهما مرشحين جديين لشغل مركز الجناح الأيسر في التشكيلة الأساسية.

مواجهة الولايات المتحدة.. فرصة أخيرة

يوجد دوكو حاليا في تدريبات المنتخب البلجيكي استعدادًا لمواجهة الولايات المتحدة في دور الـ16، وهي مباراة قد تكون حاسمة في تحديد مستقبله داخل التشكيلة الأساسية.

ورغم أن مكانه لم يُحسم بعد، فإن الجهاز الفني ما زال يمنحه فرصة لاستعادة مستواه، في وقت تزداد فيه المنافسة على المراكز الهجومية، ويصبح الأداء هو الفيصل الوحيد في الاختيار.