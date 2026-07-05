بعد قيادته الأردن لأول مشاركة تاريخية بالمونديال.. جمال السلامي يغادر منصبه

انضم المدير الفني لمنتخب الأردن المغربي جمال السلامي لقائمة المدربين الراحلين عن مناصبهم لأسباب مختلفة بعد المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

شارك النشامى في كأس العالم لأول مرة في تاريخهم، وودعوا المونديال من الدور الأول بعد ثلاث هزائم في المجموعة التاسعة أمام النمسا والجزائر والأرجنتين.

من جانبه، أعلن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين انتهاء مسيرة السلامي مع منتخب بلاده.

وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "أثناء لقائي مع الأخ العزيز الكابتن جمال السلامي اليوم، ومع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم"

وأضاف: "لقد كانت تجربتك مع النشامى تجربة استثنائية وستبقى دائما ابنا عزيزا للأردن، بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية".

وختم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم رسالته: "كل الأمنيات لك بدوام التوفيق والنجاح في محطتك المقبلة، كما ستظل أهلا للمشورة وصاحب خبرة نعتز بها ونستفيد منها"

عاشر مدرب

وأصبح المدرب جمال السلامي عاشر مدرب في كأس العالم يخسر منصبه لأسباب مختلفة سواء الإقالة أو الاستقالة أو إنهاء التعاقد.

وسبق مدرب النشامى كل من مدرب هولندا رونالد كومان بعد توديع كأس العالم بالخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح في دور الـ32 أيضا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ومدرب الإكوادور سيباستيان بيكاسيسي بعد الخسارة أمام كولومبيا في دور الـ32 أيضا.

وأطاحت نفس المرحلة أيضا بالمدرب الألماني يوليان ناغلسمان بعد خسارة منتخب بلاده أمام باراغواي بركلات الترجيح.

في المقابل، رحل 5 مدربين آخرين بعد الخروج مبكرا من الدور الأول، وهم مدرب أوروغواي الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، ومدرب إسكتلندا ستيف كلارك، ومدرب التشيك ميروسلاف كوبيك، ومدرب كوريا الجنوبية هيونغ ميونغ بو.

وكان مدرب منتخب تونس صبري لموشي حالة استثنائية حيث أُقيل سريعا بعد الخسارة في أول مباراة أمام السويد بنتيجة 5-1، ليحل مكانه الفرنسي الآخر هيرفي رونار الذي رحل أيضا بعدما قاد الفريق في مباراتين فقط بكأس العالم.