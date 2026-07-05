"فشل ذريع وقيادة بواتساب".. ماتيوس يهاجم ناغلسمان بعد كارثة المونديال

انتقد أسطورة المنتخب الألماني لكرة القدم لوثار ماتيوس مدرب الفريق السابق جوليان ناغلسمان، مسلطا الضوء على الأخطاء التي ارتكبها خلال مسيرته مع منتخب (الماكينات).

وفي مقال نشر في صحيفة بيلد (Bild) أمس السبت، قال بطل كأس العالم عام 1990 إن المشروع برمته كان "فشلا ذريعا"، مشيرا إلى أن الفريق "كان يفتقر للقيادة في الملعب، وجودة الأداء، والدفاع الصلب، والعمل الجماعي. لم يكن هناك سوى الفوضى".

وأضاف ماتيوس أن ناغلسمان "ارتكب أخطاء كثيرة" في اختيار قائمة الفريق للمونديال، والخطط الفنية، "وحتى في اختيار اللاعبين لهذه البطولة. لم يكن لديه خطة بديلة، بل تمسك بعناد بنهجه".

لا يقبل النصائح

أوضح ماتيوس: "يبدو أنه تجاهل النصائح الحسنة النية من خارج الفريق -وهو أمر مفهوم ومقبول-، ولكن للأسف تجاهل أيضا النصائح من داخل الفريق، وكان طاقمه المعاون يتألف من مطيعين لا يعارضونه على الإطلاق".

ويرى ماتيوس أن هناك مشكلة خاصة في أسلوب تواصل ناغلسمان، حيث قال: "هل يفضل الرسائل عبر واتساب (WhatsApp) على المحادثات المباشرة؟ هذا أمر لا يعقل بالنسبة لقائد".

واستقال ناغلسمان بعد الخروج من كأس العالم بهزيمة مفاجئة بركلات الترجيح أمام باراغواي في دور الـ32 لكأس العالم، ومن المتوقع أن يتولى يورغن كلوب، المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي، المهمة.

وكشف ماتيوس: "مع كلوب كمدرب للمنتخب الوطني، ستهب رياح جديدة على كرة القدم الألمانية".

أكد ماتيوس أيضا أن ناغلسمان ليس الوحيد الذي يتحمل مسؤولية كارثة الخروج المبكر من كأس العالم، حيث كتب: "ارتكب المسؤولون في الاتحاد الألماني لكرة القدم أيضا بعض الأخطاء".

وتابع: "لقد وقفوا مكتوفي الأيدي يراقبون لفترة طويلة، مقتنعين دائما بأن ناغلسمان مدرب جيد، وهو كذلك بالفعل من الناحية الفنية البحتة، على أمل أن تسير الأمور على ما يرام".

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واختتم ماتيوس انتقاداته قائلا: "لكن المشاكل كانت واضحة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، تم تمديد عقده حتى عام 2028 دون أي سبب وجيه".