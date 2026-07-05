بيدري يحلم بهدف إنييستا ويصف ميسي بأعظم لاعب في التاريخ

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والبرتغال في دور الـ16 من كأس العالم، أجرى نجم خط الوسط الإسباني بيدري حوارا مطولا مع صحيفة "آس" (AS) الإسبانية، تحدث فيه عن طموحات المنتخب، وذكرياته، ورؤيته للمستقبل، في أجواء بدت مزيجا من الهدوء والتركيز والحلم الكبير.

وخلال حديثه، ظهر بيدري وهو يتأمل ملعب كوتون بول التاريخي في مدينة دالاس، أحد الملاعب العريقة التي شهدت أحداثا بارزة في تاريخ كأس العالم، من بينها مباريات نسخة عام 1994، وهي فترة لم يكن النجم الإسباني قد وُلد خلالها، ما يعكس الفارق الزمني بينه وبين بعض اللحظات التاريخية للبطولة، رغم ارتباطه العاطفي بها.

استعاد بيدري بدايات تعلقه بكرة القدم، مؤكدًا أن أولى ذكرياته مع كأس العالم ترتبط بتتويج إسبانيا باللقب، حيث قال: "أكثر ما أتذكره هو فوز إسبانيا بكأس العالم. كنت في الثامنة من عمري، وأتذكر بعض المباريات، وخاصة المباراة النهائية".

لكن الاسم الذي بقي حاضرا بقوة في حديثه هو أسطورة الوسط الإسباني أندريس إنييستا، إذ قال: "ولا بد لي من ذكر أندريس إنييستا. كنت أتابعه عن كثب منذ صغري، وفوق كل ذلك، سجل الهدف الذي أسعد بلدا بأكمله. سأختاره".

هذا الارتباط العاطفي بإنييستا لم يتوقف عند حدود الإعجاب، بل تحول إلى حلم شخصي يراود بيدري حتى اليوم.

حلم "هدف إنييستا".. طموح لا يغيب

وعند سؤاله عن إمكانية تسجيل هدف مشابه لهدف إنييستا الشهير، ابتسم بيدري وقال: "لقد حلمت بذلك. حلمت به مرات عديدة. لطالما حلم كل فرد هنا في المعسكر بتسجيل هذا الهدف".

لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الواقعية وعدم التسرع في التفكير بالنهائي، مضيفًا: "لكن ما زال الطريق طويلاً قبل التفكير حتى في إمكانية الوصول إلى النهائي. علينا أن نبقى متواضعين. ستكون مباراة خروج المغلوب القادمة صعبة، وعلينا أن نحافظ على هدوئنا".

مواجهة البرتغال.. اختبار القوة الحقيقية

تطرق بيدري إلى المواجهة المرتقبة أمام المنتخب البرتغالي، مؤكدًا أنها واحدة من أصعب مباريات البطولة، نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما.

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وقال لصحيفة "آس": "صحيح أننا نتحدث عن منتخبين وطنيين كبيرين، كلاهما قادر على الفوز بكأس العالم. نحن من بين المرشحين الأوفر حظاً".

وأضاف: "إنهم فريق قوي، وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية. نريد التأهل مهما كانت الظروف، لذا أتوقع أن تكون مباراة رائعة ومتقاربة جدا".

وتعكس هذه التصريحات إدراكا واضحا لحجم التحدي، خاصة في الأدوار الإقصائية التي لا تقبل الأخطاء.

دروس الماضي.. ونهائي الأمم الأوروبية

لم يتجاهل بيدري الحديث عن المواجهات السابقة بين المنتخبين، خاصة نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي جمعهما في مدينة ميونخ، حيث أكد أن الفريق سيعود لمراجعة تلك المباراة لاستخلاص الدروس.

وقال: "لا، ليس بعد، لكننا سنحللها الآن مع المدرب والمحللين. سننظر في الجوانب التي تحتاج إلى تصحيح، وما حسّنّاه، وما زال بحاجة إلى تحسين". وأضاف: "هناك دائمًا مجال للتحسين، وعلينا أن نتذكر خسارتنا في ذلك النهائي. نريد التعويض في كأس العالم".

كما خصّ بيدري لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي فيتينيا بإشادة خاصة، معتبرا إياه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم. وقال: "فيتينيا لاعب من الطراز العالمي، خاصةً بالكرة، فهو يتحكم بإيقاع المباراة. كلما لعبت ضده، كنت أُفاجأ بمدى سرعته. إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم".

فلسفة بيدري داخل الملعب

أحد الجوانب اللافتة في حديث بيدري كان تأكيده على أهمية الجهد الجماعي، حتى عندما لا يكون الأداء في أفضل حالاته.

وأوضح ذلك قائلاً: "قال لي والدي ذات مرة نصيحة رسخت في ذهني: إذا لم تسر الأمور على ما يرام، إذا لم تكن تلعب جيدًا، فعلى الأقل اركض واعمل من أجل الفريق".

وأضاف: "أحاول دائمًا العمل بهذه النصيحة. أحب العمل من أجل الفريق، واستعادة الكرة. وحتى لو لم أستعدها، فإن مجرد بذل الجهد يُفيد الفريق".

كما شدد على أنه لا يرى نفسه مجرد صانع ألعاب تقليدي، بل لاعب متكامل يساهم في جميع مراحل اللعب، قائلا: "أحاول القيام بكل شيء تقريبًا، لتغطية جميع جوانب اللعبة. أركز على ما يحتاجه الفريق، وليس فقط على صناعة اللعب".

لامين جمال.. عنصر إبداع

وتحدث بيدري لصحيفة "آس" عن زميله الشاب لامين جمال، مشيدًا بقدراته الهجومية الفريدة، قائلاً: "لدينا لامين جمال لهذا الغرض، فهو قادر على خلق شيء من لا شيء".

وعند سؤاله عن حلم الفوز بالكرة الذهبية، أجاب بيدري بواقعية واضحة: "يحلم الجميع بالفوز بالكرة الذهبية. كل من يُكرّس حياته لهذه الرياضة يحلم بذلك. إنها جائزة فردية، وأنا أُفضّل الفوز بألقاب الفريق".

كما تطرق إلى وضعه البدني بعد فترة من الإصابات، موضحًا أن التغييرات التي أجريت على أسلوب تدريبه ساعدته كثيرا على استعادة مستواه.

وقال: "صحيح أننا بدأنا بتغيير بعض الأمور ومحاولة تحديد ما إذا كانت هناك مشكلة كامنة. الآن، أشعر بحالة ممتازة وسعيد جدا بحالتي البدنية".

تأثير مدرب برشلونة

أشاد بيدري أيضا بالتأثير الكبير لمدربه في ناديه برشلونة هانزي فليك، مؤكدًا أنه غيّر عقلية الفريق بشكل واضح. وقال: "الأهم من أي شيء آخر، أنه غيّر عقلية الفوز والمنافسة. هذا ما غيّره حقًا. لقد غيّر عقلية برشلونة".

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وفي ختام الحوار، وجه بيدري رسالة واضحة إلى جماهير المنتخب الإسباني، داعيًا إلى الثقة في الفريق. وقال: "ثقوا بنا. مع كل جولة نتقدم فيها، سنصبح أقوى. الثقة التي نملكها داخل هذا الفريق لا تُصدق".

كما ختم حديثه بإجابة لافتة حول مواجهة محتملة مع ليونيل ميسي في النهائي، قائلا: "سيكون ذلك حلما لا يُصدق لأنه سيعني أننا وصلنا إلى نهائي كأس العالم. بالنسبة لي، هو أعظم لاعب في التاريخ".