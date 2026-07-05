"خسرتم بكرامة" تشيلافيرت يواسي لاعبي باراغواي بعد وداع المونديال

حرص أسطورة حراسة المرمى في باراغواي، خوسيه لويس تشيلافيرت، على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى منتخب بلاده عقب الخروج من كأس العالم عام 2026، بعدما انتهت مغامرة الفريق بالخسارة أمام المنتخب الفرنسي.

وجاءت رسالة تشيلافيرت في وقت سيطرت فيه مشاعر الحزن على جماهير باراغواي بعد توديع البطولة، إلا أن الحارس السابق فضّل الإشادة بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوارهم في المنافسات، معتبرا أن الفريق غادر البطولة بصورة مشرفة.

رسالة مؤثرة إلى غوستافو ألفارو واللاعبين

لم يكتفِ تشيلافيرت بدعم اللاعبين فقط، بل وجّه رسالته أيضا إلى المدير الفني غوستافو ألفارو وأعضاء الجهازين الفني والإداري، مؤكدا تقديره لما بذلوه من جهود خلال البطولة.

ونشر قائد منتخب باراغواي السابق رسالته عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدا بالروح القتالية التي أظهرها المنتخب، ومطالبا الجميع بمواصلة العمل استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وقال في رسالته: "أيها اللاعبون والمدربون والإداريون الأعزاء، لقد سقطتم بكرامة، مدافعين عن تاريخ باراغواي الحافل بالنضال وكرامة الذات. استعدوا للتحديات القادمة. ستبقون دائما في قلوبنا".

إشادة بالأداء رغم الخروج

أكد تشيلافيرت أن نتيجة مباراة فرنسا لا تقلل مما قدمه المنتخب الباراغواياني في البطولة، مشددًا على أن اللاعبين دافعوا عن تاريخ بلادهم بكل تفانٍ وفخر، وأن عليهم مواصلة الاستعداد للمراحل المقبلة من أجل العودة بصورة أقوى في الاستحقاقات القادمة.

كما حث جميع عناصر المنتخب على مواصلة التمسك بالروح القتالية التي عُرِفت بها الكرة الباراغوايانية، معتبرا أن ما تحقق خلال البطولة يمثل قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلا.

وكان تشيلافيرت سخر من المنتخب الفرنسي قبل المباراة، ووصفه بأنه "تشكيلة من أفريقيا"، في إشارة إلى أن معظم لاعبيه من أصول أفريقية.

وأنهى منتخب باراغواي مشاركته في كأس العالم عام 2026 بعد الخروج أمام فرنسا، ليغادر البطولة بسجل تضمن فوزين وتعادلا وهزيمتين.

وجاء أبرز انتصارات المنتخب خلال دور الـ32، عندما نجح في إقصاء منتخب ألمانيا بركلات الترجيح، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، قبل أن يتوقف مشواره في الدور التالي أمام المنتخب الفرنسي.

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ورغم نهاية الحلم المونديالي، حظي منتخب باراغواي بإشادة واسعة من جماهيره وعدد من نجومه السابقين، وفي مقدمتهم خوسيه لويس تشيلافيرت، الذي شدد على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على تاريخ المنتخب والاستعداد للتحديات المقبلة.