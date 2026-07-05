دموع الفرح وتلاحم العائلة تزين تأهل "أسود الأطلس" إلى ربع نهائي المونديال

تحولت أرضية ومدرجات ملعب هيوستن إلى مسرح للحظات عاطفية حظيت بتداول واسع على المنصات الرقمية، عقب فوز المغرب على كندا بثلاثية نظيفة والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.

وعكست مقاطع الفيديو المتداولة حجم التلاحم والترابط داخل معسكر "أسود الأطلس"، حيث سارع اللاعبون لتشاطر فرحة التأهل الثاني على التوالي مع عائلاتهم والآلاف من الجماهير المغربية والعربية التي غصت بها المدرجات.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة لحظات إنسانية واحتفالية للاعبي المنتخب المغربي.

وأظهرت اللقطات مدافع "أسود الأطلس" رضوان حلحال وهو يتجه، كما يفعل بعد كل فوز، إلى والدته في المدرجات ويحتضنها احتفالا بالتأهل.

كما نشرت حسابات أخرى مشاهد لالتقاط صورة جماعية للاعبين عقب المباراة، واحتفالاتهم بالعبور إلى ربع النهائي.

وأظهرت مشاهد أخرى الحارس ياسين بونو والمدرب محمد وهبي وهما ينضمان إلى أطفالهما بعد نهاية اللقاء، في أجواء احتفالية عائلية داخل الملعب.

ووثقت اللقطات أشرف حكيمي وسفيان رحيمي وهما يحملان وشاحين لمجموعات التشجيع المغربية ويحييان الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب هيوستن.

وكان المنتخب المغربي قد فاز على كندا بنتيجة 3-0، بأهداف عز الدين أوناحي في الدقيقتين 50 و82، وسفيان رحيمي في الدقيقة 90+8، ليضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم عام 2026.