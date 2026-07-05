توخيل يرد على شائعة المنشطات.. ويحذر من "20 دقيقة" أمام المكسيك

اعترف الألماني توماس توخيل مدرب إنجلترا، بأن منافسه في دور الـ16 لبطولة كأس العالم منتخب المكسيك، أحد مضيفي البطولة، يمتلك أفضلية قبل مباراتهما في مكسيكو سيتي.

وأشار توخيل في مؤتمر صحفي إلى أفضلية المكسيك من حيث التأقلم على طبيعة الملعب وارتفاعه عن سطح البحر.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها شبكة "فوكس سبورتس": "نعم كان هناك بعض الارتباك بشأن تعديل موعد المباراة، لكن لا نعلم ما إذا كان اللاعبون على علم بذلك أم لا، لقد قررنا أن نبقي هذه المعلومات بعيدا عن لاعبي الفريق".

وبغض النظر عن مسألة الجدول الزمني، أقر توخيل بأن التحدي الحقيقي يكمن في اللعب على ارتفاع مكسيكو سيتي، وهو عامل يرى أنه من المستحيل التأقلم معه في مثل هذه الفترة القصيرة.

وأضاف: "شعرنا بذلك حتى وإن لم نتدرب. لم أنم جيدا كما في الأيام السابقة، لكن لا شيء لا يمكن التعامل معه. شعر اللاعبون بذلك في الدقائق الأولى من التدريب".

وتابع توخيل: "المنتخب الإنجليزي قرر الوصول قبل يوم حتى يتمكن لاعبوه من تجربة الظروف قبل المباراة".

وأردف: "لا يمكننا التأقلم بدنيا، هذا مستحيل. نحن هنا قبل يوم لنختبر ذلك، وليس غدا خلال الإحماء".

وأوضح توخيل بأن المكسيك عادة ما تستغل هذا الوضع منذ بداية المباريات، قائلا: "ليس من قبيل الصدفة أن تبدأ المكسيك مبارياتها بقوة وهجومية كبيرتين، لأن أول 15 أو 20 دقيقة ستكون الأصعب بالنسبة لنا".

وبشأن الأنباء التي تحدثت عن حصول لاعبي إنجلترا على منشطات لتنشيط الدورة الدموية والتأقلم مع ارتفاع ملعب المباراة عن سطح البحر، قال توخيل: "هذا ليس صحيحا".

ومع ذلك، أكد المدرب أن إنجلترا درست الفريق بقيادة خافيير أغيري دراسة متأنية، وهو واثق من أن لاعبيه سيردون.

واختتم توخيل تصريحاته: "نعرف كل شيء عن المكسيك. لقد حللنا مبارياتهم، ونعرف نقاط قوتهم، وسنحاول استغلال نقاط ضعفهم بأقصى درجات الاحترام. نحتاج إلى تقديم أفضل ما لدينا للفوز عليهم".