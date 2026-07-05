تصرف صادم من مبابي يثير غضب حارس باراغواي

أكد أورلاندو غيل حارس مرمى باراغواي أن منتخب بلاده يودع بطولة كأس العالم مرفوع الرأس بعد المجهود الذي قدمه.

وخسر منتخب باراغواي (0-1) أمام فرنسا في دور الـ16، بعدما كان قد حقق مفاجأة بتغلبه على ألمانيا بركلات الترجيح في دور الـ32.

وقال غيل عقب المباراة: "أعتقد أننا نستطيع المغادرة مرفوعي الرأس. لقد بذل منتخب باراغواي قصارى جهده على أرض الملعب. أعتقد أننا كنا قادرين على تحقيق ما هو أفضل بكثير لولا ركلة الجزاء تلك، فقد سيطرنا على المباراة بشكل ممتاز – لم نسمح لهم حتى بتجاوزنا بتمريرة واحدة. أما بالنسبة لقرار ركلة الجزاء، فأعتقد أنه كان القرار الصحيح".

كما تحدث غيل عما دار بينه وبين كيليان مبابي مهاجم فرنسا عقب المباراة.

وقال الحارس: "مددت يدي لأهنئه، لكنه لم يلتفت إلي. فرنسا هي المرشحة الأبرز للفوز بكأس العالم".

وأضاف في تصريحات: "هذه هي كرة القدم. مددت يدي لأهنئه، لكنه لم يلتفت إلي. انفعلت في تلك اللحظة، لكنني هدأت بعد ذلك".

ونال غيل (26 عاماً) جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا في دور الـ16 بعد أن قدم أداء مميزا حيث نجح في التصدي للعديد من المحاولات الفرنسية، وأبقى النتيجة متعادلة لمدة 70 دقيقةً قبل أن يأتي التقدم لفرنسا من ركلة جزاء.

ويلعب غيل لنادي سان لورينزو الأرجنتيني، وكان قد نجح في قيادة باراغواي أيضا للتأهل لدور الـ32 على حساب ألمانيا بركلات الترجيح.