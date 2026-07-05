أنشيلوتي يكشف.. هل يضع خطة خاصة لإيقاف هالاند؟

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن خط دفاعه لا يحتاج إلى أي توجيهات خاصة لكيفية شل حركة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في دور الـ16 لبطولة كأس العالم.

ويتربع هالاند (25 عاما) على صدارة المرشحين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في المونديال، بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 3 مباريات. وسيكون المهاجم الفتاك على موعد مع مواجهة متجددة ضد منافس مألوف، وهو مدافع البرازيل غابريال ماغالهاييس، حيث يستأنف نجم مانشستر سيتي ومدافع آرسنال صراعهما القوي المحتدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هذه المرة على أراضي ولاية نيوجيرزي الأمريكية، برهان متمثل في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

علاوة على ذلك، يمتلك قلب الدفاع الآخر وقائد "السيليساو"، ماركينيوس، خبرة سابقة في مواجهة هالاند خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الصدد، علّق أنشيلوتي على كيفية التعامل مع النجم النرويجي، الذي يملك في مسيرته الدولية سجلاً تهديفياً مرعباً يبلغ 60 هدفا في 53 مباراة، قائلا: "الجميع يعرف كيف يلعب. ليس لدي ما أشرحه لمدافعي حول كيفية مواجهته، فمن الواضح أنهم لعبوا ضده في مناسبات عدة" وأضاف المدرب الإيطالي بوضوح: "لا أعتقد أن هناك ما يسمى بخطة مضادة لهالاند، ولست بحاجة لإخبار لاعبيّ بكيفية الدفاع أمامه"

معركة خط الوسط وتحدي المناخ

من جانبه، يبدو لاعب الوسط البرازيلي برونو غيمارايش عارفاً بقدرات هالاند عن قرب، إثر المواجهات التي جمعتهما في ملاعب البريميرليغ عندما كان يلعب لصالح نيوكاسل يونايتد. ومن المتوقع أن يقع على عاتق غيمارايس دور محوري في قطع خطوط الإمداد ومنع الكرات من الوصول إلى المهاجم النرويجي.

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وتكتسب هذه المهمة الدفاعية في العمق أهمية مضاعفة نظراً لغياب صانع الألعاب لوكاس باكيتا بداعي الإصابة، وهو ما يجبر الجهاز الفني للبرازيل على إعادة ترتيب أوراق خط الوسط.

وقال غيمارايس في هذا السياق: "علينا منع وصول الكرة إلى قدميه. يتوجب علينا الهجوم، لكن مع ضمان وجود رقابة لصيقة عليه، لأن كرة واحدة فقط منه قد تحسم مجرى المباراة"

وإلى جانب الصراع الفني، تُخيم الأجواء المناخية الصعبة على اللقاء؛ إذ تشهد المنطقة تحذيرات جادة من موجة حر شديدة، ورغم التوقعات بانخفاض درجات الحرارة يوم الأحد، إلا أن الطقس سيلعب دوراً مؤثراً في مجريات اللعب. وكانت مدينة نيويورك المجاورة قد سجلت مؤشراً للحرارة المحسوسة (التي تدمج بين الحرارة والرطوبة) بلغ 105 درجات فهرنهايت (41 درجة مئوية) بعد ظهر الجمعة، رغم أن الأجواء شهدت تحسناً نسبياً خلال التدريبات الأخيرة للفريقين يوم السبت.

وعقّب غيمارايس على العوامل الجوية قائلا: "لا أعتقد أن أحداً من اللاعبين معتاد على اللعب في مثل هذه الدرجات المرتفعة من الحرارة. ستكون مباراة بدنية قوية للغاية، ومن الأهمية بمكان أن يكون جميع اللاعبين في أعلى درجات جاهزيتهم، بما في ذلك البدلاء الذين يتعين عليهم دخول أرضية الملعب بكامل حيويتهم وانتعاشهم"

عودة رافينيا وثنائية فينيسيوس ونيمار

في سياق متصل، أشار أنشيلوتي إلى أن الريمونتادا التي حققها المنتخب البرازيلي أمام اليابان في دور الـ32 منحت عناصر الفريق دفعة معنوية وثقة أكبر قبل الاصطدام بالنرويج.

وزاد المدرب الإيطالي: "يتعين علينا تقديم أفضل مستوياتنا، وأعتقد أننا في وضعية تسمح لنا بالقيام بذلك لأننا نتحلى بالثقة الكاملة. لقد تجاوزنا اختبارا صعبا ومعقدا أمام اليابان، ونحن على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة، تماما كما كنا في مباراتنا الأخيرة"

كما كشف أنشيلوتي عن احتمالية إدراج اسم الجناح رافينيا في قائمة المباراة، بعدما غاب عن المواجهتين السابقتين بسبب إصابة في الفخذ، موضحاً: "رافينيا يحرز تقدماً كبيراً في برنامج تأهيله. هو ليس في كامل جاهزيته البدنية بنسبة 100%، لكنه قد يتواجد على مقاعد البدلاء للمشاركة لبضع دقائق" وتابع مدرب ريال مدريد السابق: "عملية تعافيه تسير بشكل سريع وجيد جدا، ونحن سعداء للغاية بذلك، فرافينيا يظل لاعبا مؤثرا ومهما جدا لمنظومتنا"

وفي ختام تصريحاته، ترك أنشيلوتي الباب مفتوحاً أمام إمكانية الدفع بالنجمين فينيسيوس جونيور ونيمار دا سيلفا معاً في التشكيلة ضد النرويج. ويقود فينيسيوس خط الهجوم البرازيلي بفاعلية كبيرة في هذا المونديال مسجلاً 4 أهداف، في حين لم يشارك الهداف التاريخي للبلاد، نيمار، إلا لدقائق معدودة كبديل بسبب إصابة عانى منها في ربلة الساق.

وأتم أنشيلوتي حديثه بالقول: "نعم، يمكن لنيمار وفينيسيوس اللعب سوياً في مرحلة ما من اللقاء، وأعتقد أنهما سيفعلان ذلك"