في دالاس.. "دمي فلسطيني" توحد حناجر الجماهير المصرية والمغربية (فيديو)

احتشدت أعداد من الجماهير المصرية والمغربية في ساحة المشجعين بمدينة دالاس الأمريكية وسط أجواء حماسية غامرة، حيث حرص عدد كبير منهم على رفع الأعلام الفلسطينية تعبيرا عن التضامن.

وثقت إحدى الناشطات عبر حسابها على إنستغرام تجمعا للمشجعين المصريين والمغاربة وهم يتفاعلون ويرقصون معا على أنغام الأغنية الشهيرة "أنا دمي فلسطيني"، رافعين أعلام فلسطين ومصر والمغرب.

وفي مقطع آخر نشرت الناشطة تواجد مشجعي المنتخبين المصري والمغربي وهم يرفعون أعلام البلدين جنبا إلى جنب، وسط تبادل الدعم والمؤازرة للمنتخبين العربيين قبل خوض مباراتيهما المرتقبتين في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم.

وكان المنتخب المغربي قد خاض مباراته أمس أمام كندا محققا فوزا عريضا بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب هيوستن، في حين يستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة قوية أمام الأرجنتين في السابع من يوليو/تموز الجاري على ملعب أتلانتا.

باتت منتخبا المغرب ومصر آخر ممثلي العرب وقارة أفريقيا في كأس العالم بعد خروج جميع المنتخبات الأخرى تباعا.

ويحلم "أسود الأطلس" بمواصلة عروضه القوية وتكرار إنجازه التاريخي في نسخة قطر 2022 على الأقل، حين بلغ المربع الذهبي، لكن يتعين عليه قبل ذلك تجاوز نظيره الفرنسي.

أما منتخب مصر، فيخوض اختبارا صعبا أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي.