أول تعليق من حكيمي بعد تأهل المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026

احتفل أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب بتأهل أسود الأطلس لدور الثمانية في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بالفوز (3-0) على كندا، مساء السبت، في افتتاح منافسات دور الـ16.

ونشر حكيمي عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أربع صور له من مواجهة كندا، وهو يستعد ويحتفل رفقة زملائه ومع الجماهير بالتأهل.

وكتب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي: "بفضل قوة الفريق، وقوة الأمة.. عدنا مجددا إلى دور الثمانية. ديما مغرب".

وكان أشرف حكيمي الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي العام الماضي 2025 أحد أبطال الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس بالحلول رابعا في مونديال قطر 2022، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وساهم حكيمي حينها في الفوز على البرتغال في دور الثمانية قبل خسارتين متتاليتين أمام فرنسا في نصف النهائي، وكرواتيا في مباراة الميدالية البرونزية.

وضرب منتخب المغرب موعدا ثأريا في دور الثمانية مع منتخب فرنسا الذي فاز على باراغواي (1-0) بعد أن سجل كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، حصل عليها منتخب فرنسا بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).