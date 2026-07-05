"أريد مواجهة زميليّ".. دياز يتمنى لقاء فرنسا في كأس العالم

حسم المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المستحق على كندا بثلاثية نظيفة، لكنه لا يزال ينتظر التعرف على منافسه المقبل، الذي سيكون الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي.

وفي تصريحات عقب اللقاء، لم يُخفِ إبراهيم دياز رغبته في مواجهة المنتخب الفرنسي، مفضلا "الديوك" على باراغواي، لسبب خاص يتعلق بزملائه في ريال مدريد.

وقال دياز في المنطقة المختلطة: "أفضل أن تتأهل فرنسا، لأن لدي زملاء هناك، وسيكون من الرائع أن أواجههم".

ويأمل نجم "أسود الأطلس" في مواجهة الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وأوريلين تشواميني، إذا تعافى الأخير من الإصابة العضلية التي تحوم حول مشاركته.

وتنتظر فرنسا أولا تخطي عقبة باراغواي لحجز موعد مرتقب مع المغرب في ربع النهائي، في مواجهة قد تحمل طابعا خاصا داخل أسوار ريال مدريد، حيث تجمع علاقة زمالة بين دياز وعدد من نجوم المنتخب الفرنسي.