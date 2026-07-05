أرقام هجومية تاريخية ومبابي يعادل ديشان في انتصار فرنسا على باراغواي

حقق منتخب فرنسا فوزًا هامًا على نظيره الباراغواياني، ضاربًا موعدًا مع المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وقد فاز منتخب فرنسا بجميع مبارياته الخمس في كأس العالم 2026، محققاً خمسة انتصارات متتالية في بطولة كبرى واحدة للمرة الثانية في تاريخه بعد يورو 1984، كما فاز في آخر 8 مباريات خاضها في دور الـ16 من كأس العالم، ويعود آخر إقصاء له في هذا الدور إلى نسخة 1934، عندما خسر أمام النمسا 3-2 بعد التمديد.

وقد فاز منتخب فرنسا بجميع مبارياته الثماني التي خاضها في الولايات المتحدة، وهي الدولة التي لعب فيها أكبر عدد من المباريات محققاً نسبة فوز بلغت 100%.

بينما سجل منتخب فرنسا نسبة استحواذ بلغت 76% ضد باراغواي، وهي أعلى نسبة له في بطولة كبرى منذ أن بدأت أوبتا في جمع هذه البيانات عام 1966.

وسجل منتخب فرنسا هدفه رقم 150 في كأس العالم، ليصبح رابع منتخب يصل إلى هذا الإجمالي بعد البرازيل (246)، وألمانيا (243)، والأرجنتين (163)، وكذلك آخر 17 ركلة جزاء له في جميع المسابقات (منها 13 عن طريق كيليان مبابي)، ويعود آخر إخفاق له إلى يونيو 2021 ضد ويلز (كريم بنزيما).

لم يفز منتخب باراغواي بأي من مبارياته السبع في مراحل خروج المغلوب بكأس العالم (تعادل مرتين وخسر في خمس)، وهو أكبر عدد من المباريات دون تحقيق أي فوز في هذه المرحلة في تاريخ البطولة.

تسديدة مانو كوني في الدقيقة 22 هي الأولى في مباراة باراغواي وفرنسا، فقط مباراة فرنسا وتونس في دور المجموعات لنسخة 2022 (الدقيقة 25) شهدت تسديدة أولى متأخرة أكثر في كأس العالم منذ 1966.

سجل كيليان مبابي هدفه التاسع عشر في كأس العالم، ولا يتفوق عليه سوى ليونيل ميسي (20)، وهذا هو هدفه الحادي عشر في مراحل خروج المغلوب، وهو ما يزيد بثلاثة أهداف على الأقل عن أي لاعب آخر.

فيما حقق ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، فوزه العاشر في مراحل خروج المغلوب بكأس العالم، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

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وشارك مبابي أساسيا في تشكيل منتخب بلاده لمواجهة باراغواي ضمن منافسات دور الـ16، ليسجل بذلك مشاركته في 103 مباريات بقميص منتخب بلاده، ليعادل ديدييه ديشان المدير الفني الحالي الذي فاز مع الديوك بكأس العالم لاعبا في 1998 ومدربا في 2018.

مبابي تساوى مع ديشان في المركز التاسع بقائمة أكثر اللاعبين تمثيلا لفرنسا، كما أصبح نجم أكثر لاعبي فرنسا مشاركة في كأس العالم برصيد 19 مباراة، متساويا مع زميله السابق أنطوان غريزمان.