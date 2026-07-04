وهبي وصفها بالأصعب.. كيف يستعد أسود الأطلس لـ"مباراة العمر" أمام كندا؟

شدد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، محمد وهبي، على صعوبة المواجهة المرتقبة التي ستجمع "أسود الأطلس" بنظيرهم الكندي، يوم السبت في مدينة هيوستن الأمريكية، لحساب ثمن نهائي مونديال أمريكا الشمالية، واصفاً إياها بـ"أصعب مباراة" في مسيرة الفريق بالبطولة الحالية.

وفي مؤتمر صحافي عُقد عشية اللقاء، قال وهبي: "أنا شخص صادق وصريح وأصيل عندما أتحدث مع اللاعبين، لقد قلت لهم إنها أهم مباراة وأصعب مباراة، وأنا قليلاً ما أخطئ".

ورفض المدرب الاستغراق في الإجابة عن تساؤلات الصحافيين بشأن القمة المحتملة في ربع النهائي ضد فرنسا في حال تجاوز عقبة كندا، مؤكداً: "ستكون مباراة الغد صعبة، هم يعلمون ذلك ونحن أيضاً. هذه مباراة أصعب لأننا سنخوضها غداً، وما شيء عداها لن أقول شيئاً لا مني ولا من طاقمي".

هوية كندا الفنية والرد على جيسي مارش

وعزا وهبي صعوبة المهمة إلى الخصائص الفنية للمنتخب الكندي، موضحاً: "وتيرة عمل الكنديين وحماسهم ورغبتهم في التحكم في كل تفصيل مع الكرة ومن دونها، لديهم هوية حقيقية ويثقون في ميزاتهم ويريدون تنفيذها وهم يركزون على مواجهتنا، كلها أسباب تجعل مهمتنا أكثر صعوبة".

وفي تعليقه على تصريحات مدرب المنتخب الكندي، جيسي مارش، الذي اعتبر أن المغرب يمتلك "صفر نقاط ضعف"، علق وهبي بالقول: "كل مدرب وكل شخص وكل لاعب يعطي آراءه ويحترم عليها، لكننا نركز على أنفسنا وعلى هويتنا وطريقة لعبنا. نحن نحترم كل الاحترام منتخب كندا القوي جداً ولديه عدة ميزات، ولكن الأهم هو أن نكون في مستوانا. ليس المستوى الذي قدمناه سابقاً هو ما يجعلنا فائزين غداً، ولكن ما سنقدمه غداً على الملعب، ونحن نجهز الخطة المناسبة لتحقيق ذلك".

"مباراة العمر" والمنظومة الدفاعية

وأضاف المدرب المغربي أنه تبادل التهاني مع نظيره الكندي قائلاً: "لقد هنأنا بالتأهل إلى الدور المقبل وهنأته على مشواره حتى الآن. نحن نلعب ثمن نهائي كأس العالم ويجب أن نكون جاهزين في الملعب بغض النظر عن المنافس، ويجب أن نكون في موعدنا وإلا سنعود إلى الديار. إنها أهم مباراة في مشواري المهني ويجب أن نكون في القمة".

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وعلى الصعيد التكتيكي، أبرز وهبي الفلسفة الدفاعية للمجموعة قائلاً: "نعمل دائماً على عدم السماح لمنافسينا بالكثير من الفرص، بجودة أدائنا الرائع ولا نتركهم يقتربون من مرمانا، ولو أننا نعلم أن لدينا حارس مرمى خيالي (ياسين بونو)، يجب أن نلعب بجد وندافع بجد".

جاهزية رياض والدفاع عن دياز

وفيما يتعلق بالجاهزية البدنية، طمأن وهبي الجماهير بشأن الحالة الصحية لمدافع كريستال بالاس الإنجليزي، شادي رياض، الذي أُصيب في ركبته اليسرى خلال مواجهة هولندا السابقة، كاشفاً: "تلقى ضربة في الركبة في المباراة الأخيرة ولكن الأمر ليس بهذه الخطورة اليوم. كان معنا وسنرى هذا المساء حالته البدنية، لكنني متأكد أنه سيلعب غداً مع جميع اللاعبين الجاهزين بنسبة 100%".

وفي سياق آخر، دافع وهبي عن مهاجم ريال مدريد الإسباني، إبراهيم دياز، الذي واجه انتقادات بشأن تراجع نسبي في أدائه، وقال: "المشكلة مع اللاعبين الكبار هي أننا ننتظر منهم المزيد، لكن المهم هو أن يكونوا بدنياً وفنياً في القمة. صحيح أنه كان في القمة في أمم إفريقيا ولكننا لا زلنا في كأس العالم". وتابع موضحاً: "لا نريد أن يكون إبراهيم في قمته في كل كرة، هو في حالة جيدة جداً، وأحد أفضل اللاعبين وننتظر منه المزيد وهذا ما سيصنعه، وهو هادئ وأنا هادئ وسوف ترون ذلك غداً، سوف يسجل إن شاء الله".

تحدي الإرهاق

واستبعد المدرب أن يشكل العامل البدني عائقاً أمام لاعبيه، مشيراً إلى جودة برامج الاستشفاء: "نحن نحسن التدريب في التعافي، وأن المثابرة والثبات وجاهزية اللاعبين ذهنياً هذا الأهم، وفي حال العكس لن نذهب بعيداً. لقد زدنا من وتيرة الركض ويعني أننا ننمو، ولا يزال لدينا المزيد من الطاقة التي تسمح لهم أن ينسوا أنهم مرهقون ولم يحظوا بالراحة، وأنا واثق أنهم سيكونون جاهزين غداً".

وفي ختام تصريحاته، أشاد وهبي بالدور الذي يلعبه طاقمه المساعد في إدارة المباريات، مستشهداً بما جرى في اللقاء الأخير: "أحد أهم ميزاتي أنني أحيط نفسي بأشخاص بمهارات وكفاءات، وخلال الاستراحة ضد هولندا قمت مع جهازي الفني بتحليل الشوط الأول ونجحنا في التفوق. لدي طاقم فني كبير والجميع يدلي برأيه، والجميع يقضون ليلهم في مساعدة المنتخب".