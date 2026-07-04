نيروبي تكرم الحكم "عرتن" مجددا وسط دعم رسمي وشعبي كبير

حظي الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر عرتن باستقبال رسمي وشعبي واسع مجددا في العاصمة الكينية نيروبي، عقب استبعاده من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، إثر رفض السلطات الأمريكية منحه تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

واحتضن المركز التجاري "بي بي إس" مراسم الاستقبال، التي شهدت حضورا كبيرا، في مشهد عكس حجم التضامن مع الحكم الصومالي الذي حُرم من تحقيق حلم المشاركة في أكبر محفل كروي عالمي لأسباب تتعلق بإجراءات السفر.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز التجاري عبر موقع "فيسبوك" مقطع فيديو وصورا توثق فعاليات الاستقبال، الذي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين، يتقدمهم وزير الصحة الكيني ورئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، إلى جانب أعداد كبيرة من المشجعين ورواد المركز الذين حرصوا على التعبير عن دعمهم ومساندتهم للحكم الدولي.

رسالة تضامن من واجير

وفي سياق متصل، نشر محافظ مقاطعة واجير ورئيس مجلس المحافظين في كينيا، أحمد عبد الله، كلمة مصورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها إلى جانب عمر عرتن، مؤكدا أن هذا التكريم يحمل رسالة واضحة برفض الطريقة التي انتهت بها مشاركة الحكم الصومالي في كأس العالم.

وأوضح المحافظ أن استبعاد عرتن بعد تعذر حصوله على تأشيرة الدخول لا يقلل من مكانته أو كفاءته، معربا عن ثقته في أن هذه التجربة ستكون نقطة انطلاق نحو فرص أكبر في المستقبل.

كما أعلن أحمد عبد الله أن مقاطعة واجير تسعى لاستضافة المباراة النهائية لبطولة "تشابا ديمبا" المحلية على ملعبها الدولي الجديد، مشيرا إلى رغبته في توجيه الدعوة إلى عمر عرتن لإدارة المباراة النهائية، تقديرًا لمسيرته التحكيمية ودعما له.

ولقيت زيارة الحكم الصومالي إلى نيروبي اهتماما واسعا من وسائل الإعلام الكينية والمنصات الرياضية، التي خصصت مساحات كبيرة لتغطية الحدث، معتبرة أن ما تعرض له عرتن أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط الرياضية الأفريقية، خاصة أنه كان يستعد للمشاركة في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.

أول حكم صومالي يصل المونديال

ويعد عمر عبد القادر عرتن من أبرز الحكام الصاعدين في القارة الأفريقية، بعدما حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2018، ونجح خلال السنوات الماضية في إدارة العديد من المباريات القارية والدولية.

وسجل عرتن إنجازا تاريخيا للرياضة الصومالية عندما اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن القائمة النهائية لحكام كأس العالم 2026، ليصبح أول حكم صومالي في التاريخ يبلغ هذا المستوى ويستعد للمشاركة في إدارة مباريات المونديال.