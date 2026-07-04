وسائل الإعلام المصرية تحتفي.. الفراعنة يكتبون المجد في كأس العالم

احتفت وسائل الإعلام المحلية في مصر بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري، بعد تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، في سابقة تُعد الأولى في تاريخ الكرة المصرية بالوصول إلى هذا الدور المتقدم في البطولة العالمية، وسط حالة من الفخر الرسمي والشعبي والإعلامي.

وجاء التأهل ليؤكد نجاح "الفراعنة" في كتابة صفحة جديدة من تاريخهم الكروي، بعد مشوار مميز اتسم بالانضباط والروح القتالية، ليحظى الحدث باهتمام واسع في مختلف المنصات الإعلامية المصرية التي وصفت ما حدث بأنه "ليلة للتاريخ".

إشادة رئاسية

في لفتة رسمية تعكس حجم الإنجاز، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني وجماهير الشعب المصري بعد التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشيدا بالأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون خلال مشوار البطولة.

كما نشر موقع "الأهرام" تهنئة من وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل للمنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة المدرب حسام حسن، إضافة إلى الجهازين الإداري والطبي ومجلس إدارة الاتحاد، مشيدا بالمجهود الكبير الذي قاد إلى هذا الإنجاز التاريخي.

احتفال إعلامي وشعبي واسع

وفي السياق ذاته، وصف موقع "المصري اليوم" التأهل بأنه "ليلة للتاريخ"، مشيرا إلى أن مصر وصلت إلى ثمن نهائي كأس العالم في إنجاز غير مسبوق، مع الإشادة بالأداء الجماعي وروح الفريق.

أما موقع "اليوم السابع" فقد أبرز استمرار "الفراعنة" في كتابة التاريخ دون هزيمة، مشيرا إلى التأهل التاريخي لأول مرة إلى دور الـ16، مع تتويج صلاح بجائزة أفضل لاعب، ووجود دعم جماهيري واسع اعتُبر "طوفانا جماهيريا" ساند المنتخب في مواجهة أستراليا.

بهذا التأهل، يدخل المنتخب المصري مرحلة جديدة في تاريخه الكروي، وسط آمال كبيرة بمواصلة المشوار في البطولة، في ظل دعم رسمي وإعلامي وشعبي غير مسبوق، يعكس حجم الحدث وأثره على الرياضة المصرية.