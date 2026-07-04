المونديال يتحدى الطبيعة.. لماذا تراجع "الفيفا" عن تعديل موعد قمة المكسيك وإنجلترا؟

أسدل الستار على الجدل القائم حول تغير موعد مباراة المكسيك وانجلترا ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم، فبعد مناقشات مطولة ومعقدة، شهدت تدخلاً مباشراً من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن تعديل توقيت المواجهة المرتقبة في العاصمة المكسيكية، لتنطلق عند الساعة الثالثة من فجر الاثنين بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء هذا القرار بعد أن لوّح الفيفا بمخاوف جادة من اضطرابات جوية محتملة تشمل خطر الفيضانات؛ ما فتح باب النقاش حول جدوى نقل المباراة المقامة على ملعب "أزتيكا" العريق بعيداً عن موعدها المقرر في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وبحسب موقع "ذا أتلتيك"، تقرر أيضا الإبقاء على موعد مواجهة البرازيل والنرويج في الدور ذاته، والتي كانت معرضة للتعديل تبعا للمباراة الأخرى، لتنطلق في وقتها المحدد عند الساعة 11 من ليل الأحد بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "ميتلايف".

وكان الاتحادان المكسيكي والبرازيلي قد أكدا وجود محادثات جارية لإعادة جدولة اللقاءين قبل استقرار الفيفا على المواعيد الأصلية.

تنسيق الجدولة ومخاوف الطقس

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلقي فيها الطقس بظلاله على منافسات المونديال؛ إذ تأجلت ركلة البداية لمباراة المكسيك وإكوادور في دور الـ32 لمدة ساعة كاملة جراء عواصف رعدية وبرق. ومع ذلك، يرى هارون مينتكوفسكي، خبير الأرصاد الجوية ورئيس طاقم التنبؤات في قناة (WKBW) التابعة لشبكة (آي بي سي)، أن التوقعات تشير إلى طقس صيفي اعتيادي في مكسيكو سيتي؛ حيث تبلغ احتمالية الأمطار والعواصف الرعدية المسائية هذا الأحد 80%، وهو معدل طبيعي جداً في يوليو/تموز، مع استبعاد حدوث تغيير ملموس خلال 48 ساعة.

وأوضح التقرير الفني أنه عند الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي (الموعد المقترح سابقاً) ستكون السماء غائمة جزئياً مع حرارة تبلغ 73 فهرنهايت (23 مئوية)، بينما تسجل عند السادسة مساءً (الموعد الرسمي) 65 فهرنهايت (18 مئوية) بنسبة أمطار تبلغ 60%.

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وأشار مينتكوفسكي إلى أن مدناً كأولمبياد ميامي وفيلادلفيا وكانساس استضافت مباريات شهدت عواصف رعدية دون تعديل مواعيدها؛ حيث توقفت مباراة فرنسا والعراق في المجموعات لـ131 دقيقة كاملة بفيلادلفيا، كما تقام مباراة السبت بين فرنسا وباراغواي بالمدينة ذاتها تحت تحذير من موجة حر شديدة تصل إلى 100 فهرنهايت دون أي تغيير.

وتنص لوائح كأس العالم 2026 على أن "فيفا" يمتلك الحق في إلغاء، أو إعادة جدولة، أو نقل مباراة أو أكثر وفقا لتقديره الخاص لدواعي السلامة أو القوة القاهرة.

ملعب أزتيكا في المكسيك (الفرنسية)

ارتباك إنجليزي وتدابير أمنية

وكان الاتحاد الإنجليزي قد علم بالأنباء عبر الصحفيين خلال حصة تدريبية إثر انتشار الخبر أولاً في الإعلام المكسيكي، وهو ما أحدث ارتباكاً؛ إذ كانت الحكومة البريطانية قد منحت تصريحاً استثنائياً للحانات بالبقاء مفتوحة حتى الخامسة صباحاً لتمكين الجماهير من متابعة اللقاء.

وفي مكسيكو سيتي، فرضت السلطات طوقاً أمنياً وحواجز طرق حول فندق المنتخب الإنجليزي لتأمين البعثة وتفادي مضايقات الجماهير المكسيكية، والتي عانى منها منتخب إكوادور سابقاً بإطلاق الألعاب النارية وتدوير محركات السيارات طوال الليل.

لاعبو المنتخب الإنجليزي خلال حصة تدريبية استعدادا للقاء المكسيك (رويترز)

غضب المعسكر المكسيكي

وفي مكسيكو سيتي، فرضت السلطات طوقاً أمنياً وحواجز طرق حول فندق المنتخب الإنجليزي لتأمين البعثة وتفادي مضايقات الجماهير المكسيكية، والتي عانى منها منتخب إكوادور سابقاً بإطلاق الألعاب النارية وتدوير محركات السيارات طوال الليل.

وعلى الصعيد الفني، أبدى خافيير أغيري، مدرب المكسيك، غضبه الشديد لـ"راديو فورمولا" لعدم استشارته، مؤكداً أن فريقه يفضل اللعب مساءً، وأن تقديم الوقت كان سيعقد استشفاء لاعبين يعانيان من كدمات.

مسار المنتخبات لثمن النهائي

وقد وصلت المنتخبات الأربعة لهذا الدور بعد مسيرة متباينة؛ حيث تصدرت إنجلترا، بقيادة توماس توخيل، مجموعتها بانتصارين على كرواتيا وباناما وتعادل مع غانا، ثم تجاوزت الكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 بثنائية هاري كين.

أما المكسيك فحصدت العلامة الكاملة في مجموعتها وأقصت الإكوادور في دور الـ32. وفي المقابل، تأهلت البرازيل بتعادل مع المغرب وفوزين على هايتي واسكتلندا، ثم هزمت اليابان بهدف قاتل لغابرييل مارتيلي، بينما عبرت النرويج كوصيفة لمجموعة ضمت فرنسا وتخطت كوت ديفوار بهدف قاتل في دور الـ 32.