نيمار بين الجاهزية والتهميش.. البرازيل تترقب حسم الخيارات قبل مواجهة النرويج

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن النجم نيمار غير راضٍ عن دوره المحدود في بطولة كأس العالم، رغم التزامه الكامل داخل المعسكر وتعامله الاحترافي مع الوضع الحالي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللاعب يظل عنصرًا مهمًا في صفوف المنتخب البرازيلي.

وتستعد البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب النرويج في دور الستة عشر، في مباراة يتوقع أن تشهد استمرار الاعتماد على سياسة التدوير في مشاركة نيمار.

لم يشارك نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفًا في 129 مباراة دولية، سوى مرة واحدة فقط في البطولة الحالية، حيث دخل بديلًا لمدة 14 دقيقة في مباراة انتهت بفوز البرازيل على اسكتلندا بنتيجة 3-0 ضمن دور المجموعات.

ويُعد هذا الظهور المحدود أقل مشاركة له في بطولة كبرى، خاصة أنه يخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم.

تشير التوقعات إلى أن نيمار (34 عامًا)، قد يبدأ مباراة النرويج المقبلة من على مقاعد البدلاء مجددًا في مواجهة دور الستة عشر المقررة يوم الأحد على ملعب ميتلايف.

ورغم ذلك، يؤكد الجهاز الفني أن اللاعب بات جاهزًا بدنيًا لخوض مباراة كاملة إذا استدعت الحاجة.

تصريحات أنشيلوتي حول نيمار

في مقابلة صحفية، قال أنشيلوتي "إن نيمار يتعامل مع وضعه الحالي باحترافية رغم عدم رضاه عن قلة مشاركاته"، مضيفًا "إنه غير راضٍ، لكنه يتصرف بشكل جيد للغاية ويتدرب بصورة ممتازة، وهو شخص محترم ولطيف ومحبوب من زملائه".

وأوضح أنشيلوتي أن نيمار يتمتع بشخصية متواضعة ويمثل إضافة مهمة للفريق بفضل موهبته الكبيرة، مؤكدًا أن رغبته في اللعب أمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب بحجمه وخبرته.

وكشف المدرب الإيطالي أن نيمار وصل إلى البطولة وهو يعاني من إصابة في عضلة ربلة الساق اليمنى، ما أثر على جاهزيته في بداية المنافسات.

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لكن أنشيلوتي أكد أن اللاعب أصبح الآن قادرًا على خوض مباراة كاملة، وهو ما أنهى الشكوك حول حالته البدنية، مع إمكانية التحكم في عدد الدقائق حسب سير اللقاء.

أشار أنشيلوتي إلى أن نيمار يمتلك خبرة كبيرة تمكنه من إدارة إيقاع المباراة إذا شارك، مؤكدًا أن قرار إشراكه يعتمد على حاجة الفريق خلال مجريات اللعب.

وأضاف: "الأهم هو قدرته على اللعب، ولا أحد يعلم كم دقيقة سيشارك فيها، لكنه يعرف جيدًا كيف يدير إيقاعه داخل الملعب، وعندما تحتاجه المباراة سيكون حاضرًا".

سجل المواجهات التاريخي أمام النرويج

على الصعيد التاريخي، لم يسبق لمنتخب البرازيل تحقيق الفوز على النرويج، حيث التقيا في 4 مباريات سابقة انتهت بتعادلين وخسارتين، وهو ما يضيف طابعًا خاصًا على المواجهة المرتقبة في دور الستة عشر.

تواجه البرازيل تحديًا تاريخيًا آخر، إذ لم تنجح في الفوز على أي منتخب أوروبي في مباريات خروج المغلوب بكأس العالم منذ تتويجها باللقب عام 2002.

وحذر أنشيلوتي من صعوبة المواجهة، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة، وأن المنتخب النرويجي يتمتع بتنظيم دفاعي قوي تحت قيادة جهاز فني يقدم عملًا مميزًا.

وقال المدرب: "المباريات دائمًا صعبة، نحن واثقون من تقديم أداء جيد، وقد نستقبل أهدافًا، لكننا مستعدون للرد في أي وقت".

تدخل البرازيل مواجهتها أمام النرويج وسط ملف معقد يجمع بين جاهزية نيمار الجزئية، والتاريخ السلبي أمام المنافس، وضغط الأدوار الإقصائية أمام المنتخبات الأوروبية، في مباراة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، وتخضع لتفاصيل فنية وبدنية دقيقة قد تحسمها لحظات فردية أكثر من أي اعتبارات أخرى.