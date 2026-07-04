موعد مباراة البرازيل ضد النرويج في كأس العالم والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

تصدرت البرازيل المجموعة الثالثة وفازت على اليابان 2-1 في دور الـ32، بهدفي فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا. أما النرويج، فقد قادها تألق إيرلينغ هالاند التهديفي الرائع إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى، وحققت فوزا ثمينا على ساحل العاج 2-1 في دور الـ32.

موعد مباراة البرازيل والنرويج في كأس العالم

تقام المباراة يوم الأحد 5 يوليو/تموز على ملعب متلايف في نيوجيرسي.

وتنطلق صافرة البداية في الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، الثانية عشرة منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والنرويج

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

حظوظ المنتخبين

تُصنف البرازيل ضمن أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026 في البرازيل، لكن هذه التوقعات تراعي قدرة النرويج على تحويل المباراة إلى مباراة ركلات ترجيح.

النرويج سبق لها أن تلقت هزيمة قاسية أمام هجوم قوي، حيث فازت عليها فرنسا 4-1 في دور المجموعات.

ويشكل المنتخب البرازيلي تهديدا مماثلاً، وبوجود أليسون خلف خط دفاع متماسك، يتمتع بأفضل توازن. لكن وجود هالاند ومارتن أوديغارد يمنح النرويج فرصة حقيقية للفوز في أي مباراة، وهذا تحديدا ما يجعل هذه المواجهة تبدو منافسة حقيقية وليست مجرد تحصيل حاصل.

أنشيلوتي يواجه تحديات في اختيار التشكيلة

بعد خسارة رافينيا طوال البطولة، يفتقد المنتخب البرازيلي أيضاً لوكاس باكيتا، الذي تعرض للإصابة أمام اليابان.

أثار الفوز على اليابان تساؤلات أكثر من الإجابات، حيث كان أداء فريق كارلو أنشيلوتي أقل من المتوقع في الشوط الأول، ولم يتحسن إلا في الشوط الثاني.

على الرغم من استقرار خط الدفاع، إلا أن خط الوسط (بعد إلغاء هدف كاسيميرو) كان باهتا إلى حد كبير، ولم تنجح سوى محاولة إشراك مارتينيلي في مركز الجناح الأيسر. صحيح أن البرازيل عانت بشدة من إصابات رافينيا ولوكاس باكيتا، إلا أنهما لم يعودا يشكلان مصدر رعب لمنافسيهما.

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يُعد إيدرسون وفابينيو الخيارين المتاحين لتعويض باكيتا في خط الوسط، مما سيؤثر بشكل كبير على قدرة البرازيل على صناعة اللعب.

إلى جانب خط وسطه، يواجه أنشيلوتي ضغوطا متزايدة لإشراك إندريك أساسيا، خاصة بعد الأداء المتواضع لماتيوس كونيا أمام اليابان.

وقد يكون إيغور تياغو خيارا أفضل أمام دفاعات النرويج القوية، لكن أنشيلوتي قلّص خياراته بشكل كبير باختياره نيمار، الذي لم يكن بكامل لياقته، في هذه النسخة من كأس العالم بدلا من لاعبين مميزين مثل جواو بيدرو المتألق.

في النهاية، قد يضطر مرة أخرى إلى إشراكه كبديل، بينما يسعى المنتخب البرازيلي لبلوغ ربع النهائي ومواجهة إنجلترا أو المكسيك.

هل هالاند هو الخيار الوحيد أمام النرويج؟

ساهم هالاند بـ 1.17 من إجمالي أهداف النرويج المتوقعة (1.90) أمام ساحل العاج، وسجل 50% من أهدافهم العشرة حتى الآن في هذه النسخة من كأس العالم – الأهداف الخمسة الأخرى سجلها خمسة لاعبين مختلفين.

من الواضح أن هناك طريقة واحدة لإيقاف المنتخب النرويجي، وبوجود غابرييل ماغالهايس في صفوف البرازيل، يمتلكون ربما أفضل سلاح لإيقاف هالاند، حتى وإن تفوق مهاجم مانشستر سيتي على لاعب أرسنال في آخر مواجهة بينهما.

مع كل هذا التركيز على هالاند، قد يشجع المدرب ستوله سولباكن لاعبيه على الأطراف على استغلال ضعف مركز الظهيرين البرازيليين، ومن المرجح أن يحقق نجاحا كبيرا في هذا الصدد.

كما يمكن للنرويج اختيار أوسكار بوب بدلا من سورلوث لإضافة المزيد من السرعة، إذ من المرجح أن تُلحق النرويج الهزيمة بالبرازيل في الهجمات المرتدة.

التشكيلة المتوقعة للبرازيل أمام النرويج:

أليسون؛ دانيلو، ماركينيوس، غابرييل، سانتوس؛ برونو غيمارايس، كاسيميرو، إندريك؛ رايان، كونيا، فينيسيوس جونيور.

التشكيلة المتوقعة للنرويج أمام البرازيل

نيلاند؛ بيدرسن، أجر، هيغيم، مولر وولف؛ أوديغارد، بيرغ، بيرغ؛ سورلوث، هالاند، نوسا.