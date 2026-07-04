موعد مباراة إسبانيا ضد البرتغال في كأس العالم والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

رياضة الجزيرة تستعرض موعد مباراة إسبانيا ضد البرتغال في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

قدم منتخب "لاروخا" أداء تصاعديا وعبر بسهولة النمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32 في لوس أنجلوس.

في المقابل حقق منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو فوزا دراميا على كرواتيا 2-1 في تورونتو.

تواجه إسبانيا جارتها البرتغال في دالاس خلال دور الـ16. وهذه هي أول مواجهة بينهما في كأس العالم منذ التعادل المذهل 3-3 في دور المجموعات عام 2018.

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم

تقام المباراة يوم الاثنين 6 يوليو/تموز 2026 على ملعب أرلينغتون في دالاس.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الرياض والدوحة وبيروت والقاهرة، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

حظوظ الفريقين

يلتقي كريستيانو رونالدو ولامين جمال مرة أخرى عندما تتواجه إسبانيا والبرتغال في دور الـ16 من كأس العالم 2026 يوم الاثنين في ملعب دالاس.

يصل المنتخب الإسباني إلى البطولة دون هزيمة ولم يستقبل أي هدف في كأس العالم 2026، بينما لم يقدم المنتخب البرتغالي أداء قويا بعد، حيث فاز بصعوبة على كرواتيا بهدف متأخر في دور الـ32.

يُشير مزيج إسبانيا من السيطرة والصلابة الدفاعية إلى فوز قليل الأهداف للمرشح الأوفر حظا، بينما قد تحتاج البرتغال إلى لحظة استثنائية من كريستيانو رونالدو لقلب النتيجة لصالحها.

كانت إسبانيا من أكثر الفرق إقناعا في البطولة منذ تعادلها في مباراتها الافتتاحية مع الرأس الأخضر. فقد سحقت السعودية 4-0، وتغلبت بصعوبة على أوروغواي 1-0، واكتسحت النمسا 3-0 في دور الـ32. أربع مباريات، مسجلة ثمانية أهداف، دون أن تهتز شباكها.

أما البرتغال فقد سلكت الطريق الأصعب: تعادلان مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا، قبل فوز ساحق 5-0 على أوزبكستان، ثم فوز متأخر 2-1 على كرواتيا.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام البرتغال

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين جمال، أليكس باينا، ميكيل أويارزابال

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تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام إسبانيا