بين البديل الناجح والثبات الذهني.. 4 مفاتيح قادت مصر إلى الفوز على أستراليا (فيديو)

احتاج المنتخب المصري إلى 120 دقيقة، قبل أن يحسم تأهله التاريخي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم بركلات الترجيح على حساب أستراليا، في إنجاز غير مسبوق للفراعنة الذين بلغوا هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال. وينتظر المنتخب المصري في الدور المقبل الفائز من المواجهة التي تجمع الأرجنتين وكاب فيردي، في اختبار سيكون الأصعب حتى الآن في مشواره بالبطولة.

وفي هذا التقرير التالي، سنحاول أن نحلل أبرز الجوانب الفنية والتكتيكية التي صنعت هذا الإنجاز، وأهم نقاط القوة والضعف التي ظهرت خلال المباراة.

واقعية مصرية في الشوط الأول

جاء الشوط الأول متكافئًا إلى حد بعيد، سواء من حيث الاستحواذ أو صناعة الفرص، في دلالة واضحة على تقارب المستوى.

ورغم هذا التوازن، نجح "الفراعنة" في استغلال إحدى الكرات الثابتة، بعدما تابع إمام عاشور الكرة المرتدة من تنفيذ ركلة حرة ليحولها برأسه إلى الشباك، مانحًا مصر أفضلية مهمة قبل الاستراحة.

وفي المقابل، حاول المنتخب الأسترالي العودة إلى المباراة عبر الضغط المستمر، لكنه افتقد للحسم واللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء، لينهي الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد.

هدف عكسي يعيد أستراليا

دخلت أستراليا الشوط الثاني بصورة أفضل بعد امتصاص الضغط المصري في الدقائق الأولى، وواصلت البحث عن هدف التعادل، مع اعتماد واضح على الكرات الثابتة التي شكلت مصدر خطورتها الأكبر.

وبعد سلسلة من الركلات الحرة والركنيات، جاء هدف التعادل عندما حول المدافع محمد هاني، تحت ضغط المهاجمين الأستراليين، كرة عرضية بالخطأ داخل مرماه.

وبعد ذلك انخفض نسق المباراة بشكل واضح، ولم ينجح أي من المنتخبين في فرض سيطرته خلال الوقت الأصلي أو الإضافي، رغم أن مصر امتلكت أفضلية نسبية في الاستحواذ، بينما بدا المنتخب الأسترالي أكثر ميلًا للوصول إلى ركلات الترجيح.

إصابة أسترالية تحولت لمكسب تكتيكي

بدت إصابة لاعب الجناح الأسترالي جوردان بوس في نهاية الشوط الأول ضربة قوية للمنتخب الأسترالي، خاصة أنه كان أحد أبرز لاعبيه في دور المجموعات، واشتهر بانطلاقاته الهجومية المستمرة من الرواق الأيمن.

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لكن المفارقة أن خروجه أجبر المدرب الأسترالي على إعادة توزيع الأدوار الهجومية، وهو ما انعكس إيجابيًا على أداء الفريق.

ففي الشوط الأول، اعتمدت أستراليا بصورة شبه كاملة على الجبهة اليمنى، الأمر الذي جعل الدفاع المصري يتوقع اتجاه معظم المحاولات الهجومية.

أما بعد التبديل، فأصبح البناء الهجومي أكثر توازنًا بين الطرفين، بل إن بعض الفترات شهدت تفوقًا للهجمات القادمة من الجهة اليسرى، وهو ما أربك التنظيم الدفاعي المصري وقلل من قدرته على توقع مصدر الخطورة.

كما ساهم هذا التغيير في الحد من الفاعلية الهجومية لمصر، إذ لم يسدد "الفراعنة" سوى محاولة واحدة خلال أول 35 دقيقة من الشوط الثاني، في مؤشر واضح على نجاح أستراليا في فرض توازن تكتيكي.

البديل المصري الناجح

أجرى مدرب المنتخب المصري تبديلًا مؤثرًا في الدقيقة 67، عندما دفع بالجناح هيثم حسن بدلًا من مصطفى زيكو، في خطوة منحت "الفراعنة" حلولًا هجومية مختلفة في وقت بدأت فيه المباراة تميل تدريجيًا إلى الصراع البدني والتكتيكي.

ومنذ دخوله، فرض هيثم حسن نفسه أحد أبرز لاعبي اللقاء، بعدما استغل سرعته الكبيرة ومهاراته في المواجهات الفردية لإرباك الدفاع الأسترالي بشكل متكرر.

وتحولت الجهة التي شغلها إلى مصدر قلق دائم للمنافس، إذ نجح في كسب عدة مواجهات فردية، واخترق الخطوط الدفاعية أكثر من مرة، ما أجبر لاعبي أستراليا على التراجع إلى مناطقهم لحماية المساحات خلف الظهير.

وقبل دخوله، كان المنتخب الأسترالي يعيش أفضل فتراته في المباراة، بعدما استعاد السيطرة على وسط الملعب وبدأ يتقدم بأعداد أكبر نحو الهجوم بحثًا عن هدف الفوز. لكن دخول هيثم حسن غيّر موازين القوة، إذ أصبح المنتخب المصري أكثر قدرة على الاحتفاظ بالكرة والانطلاق في الهجمات المرتدة، بينما اضطر المنتخب الأسترالي إلى تقليل اندفاعه الهجومي خشية استغلال المساحات التي كان يتركها خلف دفاعه.

ورغم أن هيثم حسن لم يسجل أو يصنع هدفًا، فإن تأثيره كان واضحًا من الناحية التكتيكية، إذ أعاد التوازن للمنتخب المصري، وفرض على المنافس تغيير أسلوبه، ليصبح أحد أبرز الأوراق الرابحة التي أسهمت في جر المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث حسمها "الفراعنة" في النهاية.

شوبير مصدر أمان

واصل الحارس مصطفى شوبير تقديم مستويات مميزة، ولعب دورًا محوريًا في تأهل المنتخب المصري إلى الدور ثمن النهائي، بعدما كان صمام الأمان في مواجهة الضغط الأسترالي، خاصة خلال الشوط الثاني والأشواط الإضافية، عندما ارتفع إيقاع هجمات المنافس بحثًا عن هدف الحسم.

وأظهر شوبير هدوءًا كبيرًا في التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات المباشرة، كما أحسن التمركز في أكثر من مناسبة، وهو ما مكّنه من إفساد عدد من المحاولات الأسترالية قبل أن تتحول إلى فرص محققة.

ولم تقتصر أهميته على التصديات فحسب، بل منح بثباته وثقته شعورًا بالاطمئنان لخط الدفاع، الذي وجد خلفه حارسًا قادرًا على التدخل في الوقت المناسب وتصحيح أي هفوة دفاعية.

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ومع امتداد المباراة إلى 120 دقيقة، حافظ شوبير على تركيزه رغم الإرهاق البدني والذهني، واستمر في توجيه زملائه وتنظيم الخط الخلفي، وهو ما ساعد المنتخب المصري على الصمود أمام الضغط الأسترالي حتى صافرة نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

الهدوء والثبات المصري

عندما وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، بدا واضحًا أن المنتخب المصري كان الأكثر جاهزية من الناحية الذهنية. فعلى الرغم من الضغوط الهائلة التي ترافق هذه اللحظات الحاسمة، أظهر لاعبو "الفراعنة" قدرًا كبيرًا من الهدوء والثقة، وتعاملوا مع كل ركلة باعتبارها مهمة مستقلة، بعيدًا عن التوتر الذي غالبًا ما يحسم مثل هذه المواجهات.

ونجح جميع المسددين المصريين في تحويل ركلاتهم إلى أهداف، وهو ما يعكس التركيز العالي والثبات الانفعالي اللذين تحلى بهما اللاعبون في أكثر لحظات المباراة حساسية. فلم تظهر عليهم علامات التردد أو الاستعجال، بل نفذوا الركلات بثقة، واضعين المنتخب المصري في موقف مريح مع تقدم سلسلة الركلات.

وفي المقابل، لم يتحمل المنتخب الأسترالي الضغط نفسه، بعدما أهدر ركلتين، وهو ما منح الأفضلية للمصريين وأكد أن الفارق في مثل هذه المواقف لا يرتبط بالجوانب الفنية فقط، بل بالقدرة على التحكم في الأعصاب واتخاذ القرار الصحيح تحت أقصى درجات الضغط.

ويعكس هذا المشهد أيضًا العمل الذي قام به الجهاز الفني في الإعداد النفسي للاعبين، إذ دخل المنتخب المصري ركلات الترجيح بعقلية الفريق الواثق من قدرته على الحسم، وليس الفريق الخائف من خسارة كل ما بناه خلال 120 دقيقة.

وكانت النتيجة ترجمة عملية لهذا الثبات، بفوز مستحق بنتيجة (4-2)، دون إهدار أي ركلة، ليحقق المنتخب المصري إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.