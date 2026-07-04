موقع سري وأجهزة للنوم.. هكذا تستعد إنجلترا لمواجهة المكسيك

اتخذ المنتخب الإنجليزي إجراءات احترازية قبل وصوله إلى المكسيك، لضمان ألا تؤثر الجماهير المحلية الصاخبة، التي تسعى لتعطيل راحة اللاعبين ونومهم، على تحضيرات الفريق.

وسيواجه فريق المدرب توماس توخيل منتخب المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ووضل المنتخب الإنجليزي إلى مكسيكو سيتي يوم الجمعة، ما يعني أنه سيقضي ليلتين قبل المباراة في العاصمة.

وكانت الإكوادور، التي واجهت المكسيك في دور الـ32، قد قدمت شكوى إلى الفيفا بعد أن تعمدت جماهير مكسيكية إبقاء لاعبيها مستيقظين عبر الضوضاء، باستخدام مكبرات صوت وأبواق ودراجات نارية خارج فندق الفريق في وقت متأخر من الليل.

وأقام منتخب الإكوادور في فندق ويستن في مكسيكو سيتي، وبينما ترغب إنجلترا في إبقاء موقع إقامتها سريا، هناك مخاوف من تسريبه لاحقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناءً على ذلك، سيتم توفير وسائل مساعدة للنوم للاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين لا يملكون أدواتهم الخاصة مثل سدادات الأذن أو أقنعة النوم، بما في ذلك وسائل طبيعية أو أجهزة توليد الضوضاء البيضاء، لضمان عدم تأثر النوم.

ويمثل الوصول قبل يومين من المباراة تغييرا في جدول إنجلترا، التي كانت عادة تصل إلى مدينة المباراة في الليلة التي تسبق اللقاء.

لكن لوائح الفيفا في هذه المرحلة من البطولة تلزم الفرق بإجراء حصة تدريبية مفتوحة جزئيا في محيط المدينة المضيفة في اليوم السابق للمباراة.

وكان المنتخب الإنجليزي يقوم بهذا التدريب في كانساس قبل السفر إلى المدينة التي تقام فيها المباراة، لكن الآن سيجري تدريباته في المكسيك بدلا من ذلك.

ومن بين التحديات الأخرى التي تواجه إنجلترا خوض المباراة في ارتفاع جغرافي كبير.

فمدينة مكسيكو سيتي تقع على ارتفاع يقارب 2240 مترا فوق سطح البحر، ما يعني انخفاض مستوى الأكسجين المتاح، وهو ما قد يؤثر على أداء بعض اللاعبين، خاصة غير المتأقلمين مع هذه الظروف.

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ولهذا السبب، خاضت المكسيك جميع مبارياتها الأربع في كأس العالم حتى الآن في ظروف مرتفعة، ثلاث منها في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وواحدة في غوادالاخارا التي تقع على ارتفاع 1566 مترا فوق سطح البحر.

ومن الناحية المثالية, يحتاج الرياضيون في المرتفعات إلى قضاء أسبوع أو أسبوعين في تلك البيئة لتأقلم أجسامهم وإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء.

واعترف توخيل بأن فريقه سيكون في موقف صعب عندما يواجه المكسيك هذا الأسبوع.

وقال توخيل: "سيكون الارتفاع عائقا كبيرا لأننا لا نستطيع التكيف معه بدنيا".

وأردف: "وخلال أربعة أيام، الأمر مستحيل. قد تظهر عوائق أخرى، لكننا مستعدون لذلك".

وتابع: "فهمي أننا لا نستطيع التكيف مع الارتفاع. هذه أفضلية كبيرة للمكسيك، "الأمر يستغرق وقتا طويلا جدا. لدينا فقط ثلاثة أيام بين المباريات. من الناحية البدنية، لا يمكن التأقلم مع الارتفاع، فهو مرتفع جدا. كنا نعرف ذلك مسبقا".

وختم: "هذا شيء سيتعين علينا التعامل معه. وأعتقد أننا أظهرنا العقلية التي تؤكد استعدادنا لذلك".